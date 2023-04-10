Pojmovi za pretragu

    Wake up light Strujni adapter

    CP1536

    Omogućava vam da povežete svetlo za buđenje na zidnu utičnicu

    Ovaj adapter za napajanje omogućava povezivanje- svetla za buđenje na mrežno napajanje.

    Wake up light Strujni adapter

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Omogućava vam da povežete svetlo za buđenje na zidnu utičnicu

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Samo za UK
    • Dužina kabla: 2,5 m
    • Bela
    • 3-pinski

    Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za Healthy Sleep proizvode:
      • HF3500
      • HF3503
      • HF3504
      • HF3505
      • HF3506
      • HF3507
      • HF3508
