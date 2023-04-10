Pojmovi za pretragu

Pribor za negu kose
  • Zamenska mlaznica za fenove Zamenska mlaznica za fenove Zamenska mlaznica za fenove

    3000 series Mlaznica za sušenje

    CP1706

    Zamenska mlaznica za fenove

    Mlaznica za fen doprinosi protoku vrućeg vazduha dok sušite kosu, smanjuje neposlušnost i povećava volumen.

    Pogledajte sve pogodnosti

    3000 series Mlaznica za sušenje

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Pribor za negu kose

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Spisak servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Zamenska mlaznica za fenove

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Fen
    • Providna crna

    Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za sledeće modele
      • BHD302
      • BHD308
      • BHD341
      • BHD351
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.