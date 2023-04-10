Pojmovi za pretragu

    3000 series Dodatak za raspršivanje

    CP1755

    Zamenski raspršivač za fen

    Raspršivač suši kosu, smanjuje neposlušnost i povećava volumen.

    3000 series Dodatak za raspršivanje

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Zamenski raspršivač za fen

    • Fen
    • Providna crna

    Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

      Pogodno za sledeće modele
      BHD302
