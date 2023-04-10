CP9615/01
Omogućava vam da povežete Lumea IPL na zidnu utičnicu
Ovaj adapter za napajanje omogućava povezivanje uređaja Lumea IPL na mrežno napajanje.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.
Zamenljivi deo
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.