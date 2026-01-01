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  • Philips CRD52 OPS modul
  • Philips CRD52 OPS modul
  • Philips CRD52 OPS modul
  • Philips CRD52 OPS modul

Obustavljeno

OPS dodatak

CRD52/00

Philips CRD52 OPS modul
Unesite snagu Android SoC-a u Philips monitore pomoću modula CRD52. Ubacivanjem u OPS slot monitora, on donosi munjevite performanse i fleksibilnost Android-a, uz mogućnost dodavanja daljinskog upravljanja uređajima pomoću rešenja Philips Wave i još toga.
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Jednostavno dodajte snagu Android-a

Philips CRD52 OPS modul

Ubacite u OPS slot. Nisu potrebne dodatne veze.

Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 14. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play“ System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.

Lako dodavanje i zakazivanje sadržaja.

Ugrađeni planer u Android SoC-u olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja na osnovu doba dana. Možete da reprodukujete sadržaj sa USB-a, interne memorije ili lokalne mreže.

Reprodukujte i kontrolišite onlajn sadržaj.

Ugrađeni HTML5 pregledač vam omogućava da reprodukujete i kontrolišete onlajn sadržaj.

Tehničke specifikacije

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