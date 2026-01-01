2 godine garancije
Obustavljeno
CRD52/00
Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 14. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play“ System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.
Ugrađeni planer u Android SoC-u olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja na osnovu doba dana. Možete da reprodukujete sadržaj sa USB-a, interne memorije ili lokalne mreže.
Ugrađeni HTML5 pregledač vam omogućava da reprodukujete i kontrolišete onlajn sadržaj.