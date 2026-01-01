Philips CRD52 OPS modul

Unesite snagu Android SoC-a u Philips monitore pomoću modula CRD52. Ubacivanjem u OPS slot monitora, on donosi munjevite performanse i fleksibilnost Android-a, uz mogućnost dodavanja daljinskog upravljanja uređajima pomoću rešenja Philips Wave i još toga.