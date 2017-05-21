ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse

Obustavljeno

PowerLifeUsisivač sa kesom

FC8326/09

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pune performanse
Novi Philips PowerLife omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj cevi TriActive, izrađenoj za odlično uklanjanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • TriActive mlaznica

  • Životinjske dlake

Turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

Turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar usisne cevi aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje čišćenje.

Odeljak za prašinu od 3 l i s-bag, za dugotrajne performanse

Odeljak za prašinu od 3 l i s-bag, za dugotrajne performanse

Odeljak za prašinu od 3 l maksimalno uvećava potencijal klasične kese za prašinu (s-bag), čime se garantuju dugotrajne performanse.

Prijatno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijumskoj cevi

Prijatno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijumskoj cevi

Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod ..

Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

06/06/2019

България

България

Прахосмукачката е отлична!

Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana