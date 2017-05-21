2 godine garancije
Obustavljeno
TriActive mlaznica
Životinjske dlake
Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar usisne cevi aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje čišćenje.
Odeljak za prašinu od 3 l maksimalno uvećava potencijal klasične kese za prašinu (s-bag), čime se garantuju dugotrajne performanse.
Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Hrvac
21/05/2017
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod ..
Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
kosids
06/06/2019
България
Прахосмукачката е отлична!
Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка