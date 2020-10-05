2 godine garancije
Obustavljeno
Usisavanje prašine od 99,9%
900 W
Usisni nastavak TriActive
Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.
Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom potezu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.
Usisivač je dizajniran sa integrisanim dodacima, pa ne morate da nosite dodatke dok čistite. Dodatak za uske površine se nalazi na posudi i uvek je spreman za upotrebu.
Nagrade
4.6
od 5
37
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje
Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.
Prednosti
jak usisavač
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Sivi bandit
07/03/2020
Hrvatska
Top usisavač
Odličan izbor za kućanstvo. Jaka snaga usisavanja.
Prednosti
Kućanstvo
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
M999
18/08/2018
Hrvatska
Odlično !
Oduševljena sam usisavačem . Skuplja životinjske dlake bez problema . Jednostavan je za uporabu. Četkica za prašinu koja se nalazi na cijevi je pun pogodak. Dolazi sa dva usisna nastavka, jedan za tvrde podove i drugi TriActive nastavak, oba odlično rade posao. Ja sam proizvodom ugodno iznenađena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).