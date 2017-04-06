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Obustavljeno

PowerLifeUsisivač sa kesom

FC8458/91

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse
Odlični rezultati čišćenja na svim podovima uz usisivač Philips PowerLife zahvaljujući jedinstvenoj TriActive mlaznici.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • 1500 W

  • TriActive mlaznica

s-bag od 3 l za dugotrajne rezultate

s-bag od 3 l za dugotrajne rezultate

Ova velika Philips kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje kese za usisivač, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.

Prijatno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijumskoj cevi

Prijatno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijumskoj cevi

Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.

Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

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