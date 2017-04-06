2 godine garancije
Obustavljeno
1500 W
TriActive mlaznica
Ova velika Philips kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje kese za usisivač, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.
Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.
Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Verifikovani kupac
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка