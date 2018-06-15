2 godine garancije
Obustavljeno
FC8478/91
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive mlaznica
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.
Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.
Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!
4.1
od 5
9
Komentari
Marijana55
15/06/2018
Hrvatska
Usisavač je ispunio sva očekivanja.
Usisavač je malen i lagan, jednostavan za upotrebu. Cijev se može produžiti brzo i lako, četka kupi svu prljavštinu, pa i najmanje čestice prašine. Ima odlične karakteristike, veliku usisnu snagu, možda i preveliku. Ne postoji mogućnost regulacije jačine usisavanja, ali ste nakon usisavanja po sadržaju u posudi sigurni da je usisao baš sve. Jednostavno i lako se prazni posuda s prljavštinom i brzo se sve čisti. Puno bolje i higijenski zdravije nego usisavač s vrećicom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice
Hrisi
07/09/2022
България
Прахосмукачка
Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.
Prednosti
Лесно почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Аврамова
19/06/2020
България
препоръчвам
много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба