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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisivač bez kese

FC8478/91

4.1
| (9) Komentari
Pune performanse
Novi usisivač Philips PowerPro Compact pruža moćne performanse bez kompromisa zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i naprednom dizajnu posude.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive mlaznica

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Mlaznica TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

9

Komentari

4
3
2

15/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

Usisavač je ispunio sva očekivanja.

Usisavač je malen i lagan, jednostavan za upotrebu. Cijev se može produžiti brzo i lako, četka kupi svu prljavštinu, pa i najmanje čestice prašine. Ima odlične karakteristike, veliku usisnu snagu, možda i preveliku. Ne postoji mogućnost regulacije jačine usisavanja, ali ste nakon usisavanja po sadržaju u posudi sigurni da je usisao baš sve. Jednostavno i lako se prazni posuda s prljavštinom i brzo se sve čisti. Puno bolje i higijenski zdravije nego usisavač s vrećicom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Usisavač bez vrećice

07/09/2022

България

България

Прахосмукачка

Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.

Prednosti

Лесно почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

препоръчвам

много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

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