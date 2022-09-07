2 godine garancije
Obustavljeno
FC8660/91
Tehnologija AirflowMax
TriActive+ mlaznica
Filter EPA 10 koji može da se pere
Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete najveću snagu usisavanja, čak i dok se kesa puni!
TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.
Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 4 l omogućava da optimalno koristite kesu za prašinu, pa možete da čistite duže.
Nagrade
4.0
od 5
4
Komentari
irenstef
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много съм доволна от продукта, който закупих.
Изключително добро съотношение качество - цена, което за мен е много важно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Tom42
01/03/2016
Česká republika
Kvalitní výrobek
Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
krenem00
13/07/2015
Česká republika
Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon
Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač