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  • Pune performanse

Obustavljeno

Performer ActiveUsisivač sa kesom

FC8660/91

4
| (4) Komentari

1 nagrada

Pune performanse
Novi Philips PerformerActive omogućava bolje čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i usisnoj cevi TriActive+.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • Tehnologija AirflowMax

  • TriActive+ mlaznica

  • Filter EPA 10 koji može da se pere

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za za ekstremno usisavanje

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za za ekstremno usisavanje

Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete najveću snagu usisavanja, čak i dok se kesa puni!

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 4 l omogućava da optimalno koristite kesu za prašinu, pa možete da čistite duže.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Komentari

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4.0

od 5

4

Komentari

4
3
2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много съм доволна от продукта, който закупих.

Изключително добро съотношение качество - цена, което за мен е много важно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка

01/03/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek

Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

13/07/2015

Česká republika

Česká republika

Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon

Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač

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