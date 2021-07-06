ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Obustavljeno

FX25 Mini Hi-Fi System

FX25/12

4.5
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.5

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.

Mane

Krátké kabely.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX25 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX25 Hi-Fi minisystém

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!

Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer

20/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici audio extraordinare,

Este de calitate,estetic arată excelent,se umbla ușor,se aude excelent.sunt foarte multumita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX25 Minisistem Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX25 Minisistem Hi-Fi

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana