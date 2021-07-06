2 godine garancije
Obustavljeno
4.5
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Alda37
06/07/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.
Mane
Krátké kabely.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX25 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX25 Hi-Fi minisystém
Joel
26/09/2019
Magyarország
Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!
Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Andreea2004
20/05/2019
România
Acest produs are caracteristici audio extraordinare,
Este de calitate,estetic arată excelent,se umbla ușor,se aude excelent.sunt foarte multumita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX25 Minisistem Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX25 Minisistem Hi-Fi