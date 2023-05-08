FY0611/30
2 filtera u jednom za dugotrajno dobre performanse
2-Slojno filtriranje NanoProtect HEPA i predfiltera garantuju da ste zaštićeni od PM2.5, bakterija, polena, prašine, peruti kućnih ljubimaca i drugih zagađivača.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Naš 2-slojni sistem za filtriranje sa tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97% ultrafinih čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne samo da hvata zagađivače, već i koristi elektrostatičko pražnjenje za njihovo privlačenje, pa čisti do 2x veću količinu vazduha u odnosu na HEPA H13 filtriranje, uz veću energetsku efikasnost (2).
Originalni Philips filteri dizajniraju se paralelno sa uređajem kako bi se garantovalo da se savršeno uklapaju. Ovo garantuje postojano gladak rad uređaja.
Philips filteri za vazduh prolaze skup obaveznih i strogih testova pre izlaska iz fabrike. Podvrgavaju se rigoroznim testovima trajanja i izdržljivosti pri neprekidnom radu. Naši filteri dizajnirani su tako da garantuju najbolje performanse Philips prečišćivača sve do kraja radnog veka filtera.
Proverite radni vek i status filtera bilo kada i bilo gde pomoću aplikacije Air+. Dobićete obaveštenje kada dođe vreme za zamenu filtera, a novi filter možete lako da naručite direktno pomoću aplikacije (4).
Philips 2 u 1 integrisani filter pruža neprekidnu zaštitu i obezbeđuje optimalno filtriranje do najviše 12 meseci. (3)
Prečišćivač vas obaveštava kada je potrebno zameniti filter radi lakog održavanja.
Opšte specifikacije
Performanse
Težina i dimenzije
Zamena delova
