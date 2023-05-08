Filtrira 99,97% čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1)

Naš 2-slojni sistem za filtriranje sa tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97% ultrafinih čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne samo da hvata zagađivače, već i koristi elektrostatičko pražnjenje za njihovo privlačenje, pa čisti do 2x veću količinu vazduha u odnosu na HEPA H13 filtriranje, uz veću energetsku efikasnost (2).