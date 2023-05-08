Pojmovi za pretragu

Prečišćivač i ovlaživač vazduha
  • 2 filtera u jednom za dugotrajno dobre performanse 2 filtera u jednom za dugotrajno dobre performanse 2 filtera u jednom za dugotrajno dobre performanse

    Originalni zamenski filter NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    2 filtera u jednom za dugotrajno dobre performanse

    2-Slojno filtriranje NanoProtect HEPA i predfiltera garantuju da ste zaštićeni od PM2.5, bakterija, polena, prašine, peruti kućnih ljubimaca i drugih zagađivača.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Originalni zamenski filter NanoProtect HEPA

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Filteri i dodatna oprema

    2 filtera u jednom za dugotrajno dobre performanse

    Originalni Philips filter koji savršeno odgovara

    • Radni vek od 12 meseci
    • NanoProtect HEPA filter
    Filtrira 99,97% čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1)

    Filtrira 99,97% čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1)

    Naš 2-slojni sistem za filtriranje sa tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97% ultrafinih čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne samo da hvata zagađivače, već i koristi elektrostatičko pražnjenje za njihovo privlačenje, pa čisti do 2x veću količinu vazduha u odnosu na HEPA H13 filtriranje, uz veću energetsku efikasnost (2).

    Savršeno se uklapa i neprekidno pruža visok učinak

    Savršeno se uklapa i neprekidno pruža visok učinak

    Originalni Philips filteri dizajniraju se paralelno sa uređajem kako bi se garantovalo da se savršeno uklapaju. Ovo garantuje postojano gladak rad uređaja.

    Philips filteri osiguravaju da vaš uređaj radi efikasno

    Philips filteri osiguravaju da vaš uređaj radi efikasno

    Philips filteri za vazduh prolaze skup obaveznih i strogih testova pre izlaska iz fabrike. Podvrgavaju se rigoroznim testovima trajanja i izdržljivosti pri neprekidnom radu. Naši filteri dizajnirani su tako da garantuju najbolje performanse Philips prečišćivača sve do kraja radnog veka filtera.

    Povežite se sa uređajem i proverite radni vek filtera

    Povežite se sa uređajem i proverite radni vek filtera

    Proverite radni vek i status filtera bilo kada i bilo gde pomoću aplikacije Air+. Dobićete obaveštenje kada dođe vreme za zamenu filtera, a novi filter možete lako da naručite direktno pomoću aplikacije (4).

    Do 12 meseci upotrebe

    Do 12 meseci upotrebe

    Philips 2 u 1 integrisani filter pruža neprekidnu zaštitu i obezbeđuje optimalno filtriranje do najviše 12 meseci. (3)

    Pratite pametni indikator statusa filtera na uređaju

    Pratite pametni indikator statusa filtera na uređaju

    Prečišćivač vas obaveštava kada je potrebno zameniti filter radi lakog održavanja.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Tip proizvoda
      HEPA NanoProtect filter
      Uključeno u pakovanju
      1 filter
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfilter
      Da
      Aktivni ugalj
      Ne
      Vek trajanja
      Do 1 godine

    • Performanse

      Filtracija čestica
      99,97% od 0,003 mikrona

    • Težina i dimenzije

      Visina proizvoda
      154 mm
      Težina proizvoda
      0,24 kg
      Dužina pakovanja
      173 mm
      Širina ambalaže
      173 mm
      Visina ambalaže
      164 mm
      Težina ambalaže
      0,35 kg
      Dužina proizvoda
      166 mm
      Širina proizvoda
      166 mm

    • Zamena delova

      Za Philips prečišćivače vazduha
      AC0650, AC0651

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    • (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa NaCl aerosolom od strane iUTA, u skladu sa DIN 71460-1.
    • (2) Prečišćivači vazduha kompanije Philips imaju veću brzinu isporuke čistog vazduha i energetsku efikasnost sa NanoProtect HEPA filterom nego sa HEPA H13 filterom, kada se testiraju prema standardu GB/T 18801.
    • (3) Preporučeni radni vek se izračunava na osnovu prosečnog vremena korišćenja Philips korisnika i podataka SZO o nivou zagađenja u gradu. Na stvarni radni vek utiču okruženje i učestalost korišćenja. Primenljivo je samo u zemljama u kojima je dostupna Philips prodavnica.
    • (4) Primenljivo je samo u zemljama u kojima je dostupna Philips prodavnica.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.