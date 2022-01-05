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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4535/20

4.6
| (30) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Garantovane performanse pare
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca se lako razgrađuju i automatski prikupljaju u demontažnoj posudi za kamenac. Kamenac može lako da se ispere za manje od 15 sekundi, čime se garantuju odlični rezultati tokom vremena.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našim unapređenim sistemom Quick Calc Release

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 45 g/min

  • Dodatna količina pare od 190 g

  • SteamGlide grejna ploča

Sistem Quick Calc Release osigurava lako čišćenje pegle

Sistem Quick Calc Release osigurava lako čišćenje pegle

Quick Calc Release osigurava lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare

dodatna količina pare do 190 g uklanja i najupornije nabore

dodatna količina pare do 190 g uklanja i najupornije nabore

Prodire duboko u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2400 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2400 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

30

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

05/01/2022

България

България

Verifikovani kupac

Azur GC4537/80 Парна ютия

Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/80 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/80 Парна ютия

21/08/2019

България

България

Страхотна ютия.

Много удобна. Почиства се лесно. Не залепва по тъканите. Препоръчвам силно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия

29/06/2019

България

България

Просто уникална

Винаги оставаш очарован от продуктите на philips лисни и удобни за употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana