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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4544/80

4.8
| (28) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Garantovane performanse pare
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca se lako razgrađuju i automatski prikupljaju u demontažnoj posudi za kamenac. Kamenac može lako da se ispere za manje od 15 sekundi, čime se garantuju odlični rezultati tokom vremena.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našim unapređenim sistemom Quick Calc Release

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 220 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

28

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

21/07/2020

България

България

Verifikovani kupac

мнение

Изключително доволна съм от продукта. Плъзга се леко, доро по трудно гладещи се материи и се спрява с всяка гънка.

Prednosti

Лесно плъзгаща се повърхност

Mane

На този етап- не

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия

23/06/2020

България

България

Перфектната ютия

Изключително лесно гладене. Удобен за наливане на вода резервоар.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия

20/06/2020

България

България

Перфектен уред

Много съм доволна от ютията.Изглажда дрехите идеално,мощна ударна пара,бързо загряваща,незалепваща плоча.

Mane

Не съм открила недостатъци за сега.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana