2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 220 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.8
od 5
28
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Сани99
21/07/2020
България
Verifikovani kupac
мнение
Изключително доволна съм от продукта. Плъзга се леко, доро по трудно гладещи се материи и се спрява с всяка гънка.
Prednosti
Лесно плъзгаща се повърхност
Mane
На този етап- не
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия
Viki74
23/06/2020
България
Перфектната ютия
Изключително лесно гладене. Удобен за наливане на вода резервоар.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия
Рени 79
20/06/2020
България
Перфектен уред
Много съм доволна от ютията.Изглажда дрехите идеално,мощна ударна пара,бързо загряваща,незалепваща плоча.
Mane
Не съм открила недостатъци за сега.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4543/30 Парна ютия