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Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4902/20

4.9
| (43) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Savršeni rezultati svaki put
Dugotrajne performanse uz Quick Calc Release i SteamGlide Elite grejnu ploču sa poboljšanom otpornošću na grebanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom najboljom grejnom pločom otpornom na grebanje

Savršeni rezultati svaki put

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 220 g

  • Grejna ploča SteamGlide Elite

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2800 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje.

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.9

od 5

43

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/07/2020

България

България

Продукт който си заслужава

Перфектна гладеща повърхност. Не залепва към повърхностна като гладиш. Силен парен удар

Prednosti

Ютията която си струва

Mane

няма

Ova recenzija je napisana za Azur GC4901/10 Парна ютия

Ova recenzija je napisana za Azur GC4901/10 Парна ютия

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Prednosti

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Mane

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Prednosti

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Mane

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana