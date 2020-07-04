2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 220 g
Grejna ploča SteamGlide Elite
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje.
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.9
od 5
43
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
condor7904
04/07/2020
България
Продукт който си заслужава
Перфектна гладеща повърхност. Не залепва към повърхностна като гладиш. Силен парен удар
Prednosti
Ютията която си струва
Mane
няма
Ova recenzija je napisana za Azur GC4901/10 Парна ютия
Ova recenzija je napisana za Azur GC4901/10 Парна ютия
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Deo promocije
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Prednosti
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Mane
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Deo promocije
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Prednosti
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Mane
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4902/20 Parní žehlička