Uživajte u odličnoj kafi zahvaljujući automatskom ispiranju i vođenom uklanjanju kamenca

Ovaj aparat za pripremu espresa automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas obavestiti kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca. On će vas porukama na ekranu voditi kroz ono što treba da obavite i kada da to učinite.