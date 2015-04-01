HD8847/09
Odličan espreso i ukus filter kafe
Raspoloženi ste za jutarnju kafu ili snažan espreso? Jedinstveni CoffeeSwitch omogućava vam da jednostavnim pomeranjem ručice pređete sa espresa na ukus filter kafe, ako nju više volite, uvek od svežeg zrna.Pogledajte sve pogodnosti
Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživate u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.
Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Podesivi grlić na aparatima za pripremu espresa prilagodiće se svakoj šoljici i zahvaljujući tome sprečiti prskanje kafe ili njeno hlađenje tokom sipanja u šoljicu. Zahvaljujući tome, vaš espreso će uvek biti poslužen na pravoj temperaturi uz održavanje aparata čistim.
Konačno je iz potpuno automatskog aparata za pripremu espresa dostupan ukus filterske kafe! Uživajte u svojoj jutarnjoj kafi ili jakom espresu jednostavnim povlačenjem poluge. Jedinstveni CoffeeSwitch omogućava vam da izaberete savršen tip kafe za bilo koji trenutak ili raspoloženje i to od sveže samlevenih zrna.
Ovaj potpuno automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!
Uživajte u više prostora i dužem radu bez potrebe za dopunjavanjem zahvaljujući posudama za kafu u zrnu, vodu i otpatke velikog kapaciteta u superkompaktnom dizajnu. Ovaj inteligentni super-automatski aparat pruža vam maksimalan komfor i vrhunske performanse zahvaljujući velikom kapacitetu rezervoara za vodu i posuda za kafu u zrnu i otpatke.
Uživajte u savršeno kremastom kapućinu savršene temperature na najjednostavniji mogući način. Jednostavno sipajte mleko u bokal, uključite ga u mašinu i izaberite željeni napitak. Bez obzira na to želite li kapućino ili penasto mleko, vaš napitak će biti poslužen za nekoliko sekundi tokom tečnosti bez prskanja na idealnoj temperaturi.
Na intuitivnom ekranu prikazuju se sve ključne informacije radi lake interakcije s mašinom i ostvarivanja najboljih performansi. Ikone vas vode kroz sve opcije prilagođavanja i važne aktivnosti održavanja.
Svaka kafa koju pripremite biće prelivena svilenkastim mlečnim slojem u kome ćete uživati. Posuda za mleko dvaput pravi penu od mleka, a zatim sipa kremasti sloj bez prskanja u vašu šoljicu na idealnoj temperaturi. Posuda se takođe može zgodno ostaviti u frižideru i neverovatno je higijenska.
Ponekad je lepo imati mogućnost da popijete ukusnu kafu punog ukusa bez kofeinskog udara. Zahvaljujući opciji za prah možete da kada god poželite napravite kafu bez kofeina.
Grupa za kuvanje predstavlja srce svakog potpuno automatskog aparata za kafu i treba je redovno čistiti. Uklonjiva grupa za kuvanje omogućava vam da je detaljno očistite jednostavno tako što ćete je isprati pod česmom.
Ovaj aparat za pripremu espresa automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas obavestiti kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca. On će vas porukama na ekranu voditi kroz ono što treba da obavite i kada da to učinite.
