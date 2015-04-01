Pojmovi za pretragu

    4000 Series Super-automatski aparat za pripremu espresa

    HD8847/09

    Odličan espreso i ukus filter kafe

    Raspoloženi ste za jutarnju kafu ili snažan espreso? Jedinstveni CoffeeSwitch omogućava vam da jednostavnim pomeranjem ručice pređete sa espresa na ukus filter kafe, ako nju više volite, uvek od svežeg zrna.

    4000 Series Super-automatski aparat za pripremu espresa

    Odličan espreso i ukus filter kafe

    Uvek od sveže kafe u zrnu

    • Šest napitaka
    • Ugrađeni bokal za mleko
    • Crna
    20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

    20.000 šoljica najfinije kafe sa izdržljivim keramičkim noževima mlina

    Naši noževi mlina su od 100% čiste keramike: izuzetno tvrdi i precizni kako biste mogli da uživate u barem 20.000 šoljica sveže kafe pune arome.

    Uživajte u šest napitaka nadohvat ruke, među kojima je i kapućino

    Uživajte u šest napitaka nadohvat ruke, među kojima je i kapućino

    Uživajte u širokom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

    Prilagodite grlić za sipanje kafe bilo kojoj šoljici

    Prilagodite grlić za sipanje kafe bilo kojoj šoljici

    Podesivi grlić na aparatima za pripremu espresa prilagodiće se svakoj šoljici i zahvaljujući tome sprečiti prskanje kafe ili njeno hlađenje tokom sipanja u šoljicu. Zahvaljujući tome, vaš espreso će uvek biti poslužen na pravoj temperaturi uz održavanje aparata čistim.

    Ukus filterske kafe od svežih zrna uz CoffeeSwitch

    Ukus filterske kafe od svežih zrna uz CoffeeSwitch

    Konačno je iz potpuno automatskog aparata za pripremu espresa dostupan ukus filterske kafe! Uživajte u svojoj jutarnjoj kafi ili jakom espresu jednostavnim povlačenjem poluge. Jedinstveni CoffeeSwitch omogućava vam da izaberete savršen tip kafe za bilo koji trenutak ili raspoloženje i to od sveže samlevenih zrna.

    Podesite zapreminu i izaberite između 5 jačina arome i 5 postavki mlina

    Podesite zapreminu i izaberite između 5 jačina arome i 5 postavki mlina

    Ovaj potpuno automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!

    Dizajniran tako da maksimalno poveća kapacitet u kompaktnom kućištu

    Dizajniran tako da maksimalno poveća kapacitet u kompaktnom kućištu

    Uživajte u više prostora i dužem radu bez potrebe za dopunjavanjem zahvaljujući posudama za kafu u zrnu, vodu i otpatke velikog kapaciteta u superkompaktnom dizajnu. Ovaj inteligentni super-automatski aparat pruža vam maksimalan komfor i vrhunske performanse zahvaljujući velikom kapacitetu rezervoara za vodu i posuda za kafu u zrnu i otpatke.

    Kapućino pomoću jednog dodira zahvaljujući ugrađenoj posudi za mleko

    Kapućino pomoću jednog dodira zahvaljujući ugrađenoj posudi za mleko

    Uživajte u savršeno kremastom kapućinu savršene temperature na najjednostavniji mogući način. Jednostavno sipajte mleko u bokal, uključite ga u mašinu i izaberite željeni napitak. Bez obzira na to želite li kapućino ili penasto mleko, vaš napitak će biti poslužen za nekoliko sekundi tokom tečnosti bez prskanja na idealnoj temperaturi.

    Jednostavno rukujte svojim aparatom pomoću intuitivnog ekrana

    Jednostavno rukujte svojim aparatom pomoću intuitivnog ekrana

    Na intuitivnom ekranu prikazuju se sve ključne informacije radi lake interakcije s mašinom i ostvarivanja najboljih performansi. Ikone vas vode kroz sve opcije prilagođavanja i važne aktivnosti održavanja.

    Glatka pena od mleka iz dodatka za pravljenje pene od mleka sa posudom

    Glatka pena od mleka iz dodatka za pravljenje pene od mleka sa posudom

    Svaka kafa koju pripremite biće prelivena svilenkastim mlečnim slojem u kome ćete uživati. Posuda za mleko dvaput pravi penu od mleka, a zatim sipa kremasti sloj bez prskanja u vašu šoljicu na idealnoj temperaturi. Posuda se takođe može zgodno ostaviti u frižideru i neverovatno je higijenska.

    Kafa bez kofeina istog ukusa uz opciju za prah

    Kafa bez kofeina istog ukusa uz opciju za prah

    Ponekad je lepo imati mogućnost da popijete ukusnu kafu punog ukusa bez kofeinskog udara. Zahvaljujući opciji za prah možete da kada god poželite napravite kafu bez kofeina.

    Jednostavno čišćenje zahvaljujući potpuno uklonjivoj grupi za kuvanje

    Jednostavno čišćenje zahvaljujući potpuno uklonjivoj grupi za kuvanje

    Grupa za kuvanje predstavlja srce svakog potpuno automatskog aparata za kafu i treba je redovno čistiti. Uklonjiva grupa za kuvanje omogućava vam da je detaljno očistite jednostavno tako što ćete je isprati pod česmom.

    Uživajte u odličnoj kafi zahvaljujući automatskom ispiranju i vođenom uklanjanju kamenca

    Uživajte u odličnoj kafi zahvaljujući automatskom ispiranju i vođenom uklanjanju kamenca

    Ovaj aparat za pripremu espresa automatski čisti sistem za pravljenje kafe vodom prilikom pokretanja ili isključivanja aparata. Zahvaljujući tome svaka šoljica kafe ima odličan i svež ukus. Redovno uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata za pripremu espresa. Ovaj aparat će vas obavestiti kada je potrebno obaviti uklanjanje kamenca. On će vas porukama na ekranu voditi kroz ono što treba da obavite i kada da to učinite.

    Tehničke specifikacije

    • Prilagođavanje

      Postavke jačine kafe
      5
      Postavke mlina
      5
      Dužina kafe i mleka
      Podesiva
      Kontrola arome tokom pripreme
      Ne
      Korisnički profili
      1
      Postavke temperature
      3

    • Razno

      Napici
      • Espreso
      • Dugi espreso
      • Vruća voda
      • Pena od mleka
      • Kapućino
      • Kafa
      Opcija za samlevenu kafu
      Da
      Dupla šoljica
      Da
      Dupla šoljica sa mlekom
      Ne
      Prekidač za kafu
      Yes

    • Druge funkcije

      Uklonjiva grupa za kuvanje
      Da
      Automatsko ispiranje i vođeno uklanjanje kamenca
      Da
      Dugme za UKLJ./ISKLJ. mrežnog napajanja
      Da
      Bojler za brzo zagrevanje
      Da

    • Tehničke specifikacije

      Dimenzije proizvoda
      215 x 330 x 429  cm
      Napon
      230  V
      Dužina kabla
      >100  cm
      Frekvencija
      50  Hz
      Kapacitet posude za mleko
      0,5  l
      Kapacitet posude za otpatke
      15  servings
      Kapacitet rezervoara za vodu
      1,8  l
      Kapacitet posude za kafu u zrnu
      250  g
      Masa proizvoda
      7.2  kg
      Posuda za otpatke
      Pristup spreda
      Rezervoar za vodu
      Pristup odozgo
      Maks. visina šoljice
      152  mm
      Kompatibilnost filtera
      Brita Intenza
      Boja i završni sloj
      Crna

    • Opšte specifikacije

      Sistem za mleko
      Ugrađena posuda za mleko
      Korisnički interfejs
      Osnovni ekran

