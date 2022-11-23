2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija uklanjanja masnoće
Tehnologija Rapid Air
Crna, 1,4 kg
Jedite zdravije obroke, uz uklanjanje viška masnoće iz hrane. Philips Airfryer ima tehnologiju uklanjanja masnoće koja odvaja i hvata višak masnoće. Uživajte u ukusnoj hrani koja je hrskava spolja i mekana iznutra, uz maksimalni ukus i minimalnu količinu masnoće.
Da, možete da pripremate porodične obroke uz novi Airfryer XXL. Veliki kapacitet olakšava pripremu velikih ukusnih obroka. Možete da pripremite celo pile ili čak do 1,4 kg pomfrita da biste nahranili gladnu porodicu ili prijatelje. Poslužite do 6 porcija zahvaljujući velikom tiganju od 7,3 l.
Praktični režim održavanja temperature omogućava vam da u obroku uživate kada budete spremni. Održava hranu toplom i na idealnoj temperaturi do 30 minuta.
4.9
od 5
257
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Zdravko Kulinarko
23/11/2022
Srbija
Deo promocije
Glavna faca u kuhinji!
Koristim aparat već mesec dana i prezadovoljan sam! Nisam upalio rernu za sve ovo vreme jer sa airfryerom sve završavam duplo brže, nema mnogo čekanja da se uređaj zagreje, štedim struju i naravno jedem zdravije.
Prednosti
Brzina pečenja, štednja energije, tehnologija odmašćivanja, lako pranje!
Mane
Za sad mu nisam našao manu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Zorica 73
21/05/2022
Srbija
Skajan proizvod
Savrsena piletina i pomfrit bez ulja ,zdrav obrok za kratko vreme.Najbolji kraosani sa kremomom koje sam jela.
Prednosti
Zdravi obroci za malo vremena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Ivo011
19/05/2022
Srbija
Ovaj proizvod je odlicnog kvaliteta
Sjajnog dizajna i sjajnih karakteristika, hrana ima fantastican ukus. Mislim da bi svako domacinstvo trebalo da ima ovaj aparat.
Prednosti
Odlican i brz nacin pripreme hrane i jako dobrog ukusa
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL
U poređenju sa sadržajem masnoće u piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku
Tehnologija Rapid Air povećava brzinu protoka vazduha u korpi 7 puta, u poređenju sa brzinom protoka vazduha u aparatu Philips Viva Airfryer sa ravnim dnom
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160°C, bez zagrevanja) ili filea lososa (AF postavka 200°C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.