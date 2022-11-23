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  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti
  • Maksimalan ukus, minimalno masti

Obustavljeno

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

4.9
| (257) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Maksimalan ukus, minimalno masti
Philips Airfryer XXL koristi vruć vazduh za prženje vaše omiljene hrane sa malo ulja ili bez ulja. Nova tehnologija Fat Removal osmišljena je tako da izdvaja i skuplja masnoću iz hrane, što ovo čini zdravijim načinom prženja za vas i vašu porodicu.
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Kompatibilni proizvodi
Dodaci za Airfryer XXL

Dodaci za Airfryer XXL
Dodatak za picu

HD9953/00R1

Hrskavost sa manje masti u odnosu na druge načine pripreme*

Maksimalan ukus, minimalno masti

  • Tehnologija uklanjanja masnoće

  • Tehnologija Rapid Air

  • Crna, 1,4 kg

Tehnologija uklanjanja masnoće odvaja i hvata višak masnoće

Tehnologija uklanjanja masnoće odvaja i hvata višak masnoće

Jedite zdravije obroke, uz uklanjanje viška masnoće iz hrane. Philips Airfryer ima tehnologiju uklanjanja masnoće koja odvaja i hvata višak masnoće. Uživajte u ukusnoj hrani koja je hrskava spolja i mekana iznutra, uz maksimalni ukus i minimalnu količinu masnoće.

XXL porodična veličina omogućava pripremu celog pileta ili 1,4 kg pomfrita

XXL porodična veličina omogućava pripremu celog pileta ili 1,4 kg pomfrita

Da, možete da pripremate porodične obroke uz novi Airfryer XXL. Veliki kapacitet olakšava pripremu velikih ukusnih obroka. Možete da pripremite celo pile ili čak do 1,4 kg pomfrita da biste nahranili gladnu porodicu ili prijatelje. Poslužite do 6 porcija zahvaljujući velikom tiganju od 7,3 l.

Režim održavanja temperature za fleksibilno serviranje

Režim održavanja temperature za fleksibilno serviranje

Praktični režim održavanja temperature omogućava vam da u obroku uživate kada budete spremni. Održava hranu toplom i na idealnoj temperaturi do 30 minuta.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

257

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

23/11/2022

Srbija

Srbija

Glavna faca u kuhinji!

Koristim aparat već mesec dana i prezadovoljan sam! Nisam upalio rernu za sve ovo vreme jer sa airfryerom sve završavam duplo brže, nema mnogo čekanja da se uređaj zagreje, štedim struju i naravno jedem zdravije.

Prednosti

Brzina pečenja, štednja energije, tehnologija odmašćivanja, lako pranje!

Mane

Za sad mu nisam našao manu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

21/05/2022

Srbija

Srbija

Skajan proizvod

Savrsena piletina i pomfrit bez ulja ,zdrav obrok za kratko vreme.Najbolji kraosani sa kremomom koje sam jela.

Prednosti

Zdravi obroci za malo vremena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

19/05/2022

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je odlicnog kvaliteta

Sjajnog dizajna i sjajnih karakteristika, hrana ima fantastican ukus. Mislim da bi svako domacinstvo trebalo da ima ovaj aparat.

Prednosti

Odlican i brz nacin pripreme hrane i jako dobrog ukusa

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium HD9650/90 Airfryer XXL

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  1. U poređenju sa sadržajem masnoće u piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku

  2. Tehnologija Rapid Air povećava brzinu protoka vazduha u korpi 7 puta, u poređenju sa brzinom protoka vazduha u aparatu Philips Viva Airfryer sa ravnim dnom

  3. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  4. Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160°C, bez zagrevanja) ili filea lososa (AF postavka 200°C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.