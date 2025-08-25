Seckalica serije 3000 Seckalica
Moćna, brza, pouzdana!
Ova velika i laka za korišćenje seckalica je idealan kuhinjski pomoćnik za pripremu domaćih obroka. Seckajte i drobite bilo koji sastojak zahvaljujući njenom snažnom motoru, dok bez muke možete pripremati omiljene umake.
Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Seckalica serije 3000 Seckalica
Moćna, brza, pouzdana! Priprema obroka nikada nije bila lakša. Vrhunsko seckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop Brzi i savršeni rezultati zahvaljujući motoru od 500 W Pripremajte omiljene umake u posudi od 2 l Kontrolišite rezultat uz 2 postavke brzine Posuda i sečiva mogu da se peru u mašini za sudove Snaga seckanja u vašoj ruci.
Brzo i savršeno seckanje zahvaljujući motoru snage 500 W. Napravite bilo koje jelo za tili čas.
Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja
Ravnomerno seckajte meke i tvrde sastojke, zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinuje sečiva, ugao sečenja i unutrašnju posudu.
Pripremite omiljene umake u posudi od 2 l
Da li volite gvakamole ili ste veliki ljubitelj pesta? Možete pripremiti bilo šta u posudi izdašnog kapaciteta od 2 l.
Dve brzine, dvostruka preciznost!
Možete seckati sastojke sa lakoćom, zahvaljujući radu sa dve brzine. Za krupnije rezultate samo koristite prvu brzinu nekoliko sekundi, dok glatke rezultate možete dobiti sa drugom brzinom.
Nema više klizanja.
Seckajte jednom rukom, zahvaljujući stabilnosti koju gumena osnova pruža našoj seckalici.
Jednostavno čišćenje
Ne brinite o čišćenju. Posuda i sečiva mogu da se peru u mašini za sudove.
Jedan alat, bezbroj mogućnosti!
Od umaka do salata, ova seckalica sa lakoćom obrađuje sve vrste sastojaka. Možete je čak koristiti i za mlevenje mesa, pravljenje putera od orašastih plodova ili kreiranje soseva za celu porodicu.
Brzo seckanje zahvaljujući naša 4 sečiva od nerđajućeg čelika
Sečiva koja seku laserskom preciznošću posebno su dizajnirana da proseku kroz bilo šta, kako bi vaša rutina seckanja bila što brža.
Napravite sopstveni puter od orašastih plodova od nule.
Možete sa lakoćom pripremiti sopstveni puter od orašastih plodova kod kuće i istražiti nove i zdravije ukuse. Možete čak napraviti i sopstveni čokoladni namaz za decu.
Prikaži sve funkcije Prikaži manje funkcija
Prikaži sve Prikaži manje Tehničke specifikacije
Opšte specifikacije
Primarni materijal
Plastika Sekundarni materijal
Plastika Funkcije
Brzina 1 / 2 Tip proizvoda
Seckalica Sertifikati
CB Kapacitet korpe
Maks. 2 l Podnožje koje ne klizi
Da Dužina kabla
> 1,2 m Tehnologija
Tehnologija PowerChop Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
Da Indikator nivoa kapaciteta
Da Materijal bokala
Plastika Materijal sečiva
Nerđajući čelik Broj obrtaja u minuti (o/min)
27,000 Bez bisfenola A
Da Impulsna funkcija
Da Odvojiva sečiva
Da Mogućnost drobljenja leda
Da Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
< 60, ali se ne preporučuje Nivo buke (standardno)
< 80 dB Garancija
2 godine Kompatibilnost sa suvom hranom
Da
Tehničke specifikacije
Napajanje
500 W Napon
220–240 V Frekvencija
50–60 Hz Broj u pakovanju
1 komad po kutiji
Kompatibilnost
Priloženi dodaci 1
S-sečivo
Bezbednosna funkcija
Bezbednosni sertifikati
CB Automatsko zaustavljanje sečiva
< 1,5 s u skladu sa bezbednosnim standardom
Težina i dimenzije
Dužina proizvoda
180 mm Širina proizvoda
221 mm Visina proizvoda
271 mm Težina proizvoda
1245 g Dužina pakovanja
227 mm Širina ambalaže
372 mm Visina ambalaže
187 mm Težina ambalaže
1983 g
Dugotrajnost
Korisnički priručnik
DFU
Zemlja porekla
Proizvedeno u
Kina
Pogledajte sve specifikacije Погледајте мање спецификација
Prikaži sve Prikaži manje
Nedavno pregledani proizvodi
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.