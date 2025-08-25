Pojmovi za pretragu

    Seckalica serije 3000 Seckalica

    HR1502/00

    Moćna, brza, pouzdana!

    Ova velika i laka za korišćenje seckalica je idealan kuhinjski pomoćnik za pripremu domaćih obroka. Seckajte i drobite bilo koji sastojak zahvaljujući njenom snažnom motoru, dok bez muke možete pripremati omiljene umake.

    Priprema obroka nikada nije bila lakša.

    • Vrhunsko seckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop
    • Brzi i savršeni rezultati zahvaljujući motoru od 500 W
    • Pripremajte omiljene umake u posudi od 2 l
    • Kontrolišite rezultat uz 2 postavke brzine
    • Posuda i sečiva mogu da se peru u mašini za sudove
    Brzo i savršeno seckanje zahvaljujući motoru snage 500 W. Napravite bilo koje jelo za tili čas.

    Ravnomerno seckajte meke i tvrde sastojke, zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinuje sečiva, ugao sečenja i unutrašnju posudu.

    Da li volite gvakamole ili ste veliki ljubitelj pesta? Možete pripremiti bilo šta u posudi izdašnog kapaciteta od 2 l.

    Možete seckati sastojke sa lakoćom, zahvaljujući radu sa dve brzine. Za krupnije rezultate samo koristite prvu brzinu nekoliko sekundi, dok glatke rezultate možete dobiti sa drugom brzinom.

    Seckajte jednom rukom, zahvaljujući stabilnosti koju gumena osnova pruža našoj seckalici.

    Ne brinite o čišćenju. Posuda i sečiva mogu da se peru u mašini za sudove.

    Od umaka do salata, ova seckalica sa lakoćom obrađuje sve vrste sastojaka. Možete je čak koristiti i za mlevenje mesa, pravljenje putera od orašastih plodova ili kreiranje soseva za celu porodicu.

    Sečiva koja seku laserskom preciznošću posebno su dizajnirana da proseku kroz bilo šta, kako bi vaša rutina seckanja bila što brža.

    Možete sa lakoćom pripremiti sopstveni puter od orašastih plodova kod kuće i istražiti nove i zdravije ukuse. Možete čak napraviti i sopstveni čokoladni namaz za decu.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Plastika
      Funkcije
      Brzina 1 / 2
      Tip proizvoda
      Seckalica
      Sertifikati
      CB
      Kapacitet korpe
      Maks. 2 l
      Podnožje koje ne klizi
      Da
      Dužina kabla
      > 1,2 m
      Tehnologija
      Tehnologija PowerChop
      Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
      Da
      Indikator nivoa kapaciteta
      Da
      Materijal bokala
      Plastika
      Materijal sečiva
      Nerđajući čelik
      Broj obrtaja u minuti (o/min)
      27,000
      Bez bisfenola A
      Da
      Impulsna funkcija
      Da
      Odvojiva sečiva
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Da
      Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
      < 60, ali se ne preporučuje
      Nivo buke (standardno)
      < 80 dB
      Garancija
      2 godine
      Kompatibilnost sa suvom hranom
      Da

    • Tehničke specifikacije

      Napajanje
      500 W
      Napon
      220–240 V
      Frekvencija
      50–60 Hz
      Broj u pakovanju
      1 komad po kutiji

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      S-sečivo

    • Bezbednosna funkcija

      Bezbednosni sertifikati
      CB
      Automatsko zaustavljanje sečiva
      < 1,5 s u skladu sa bezbednosnim standardom

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      180 mm
      Širina proizvoda
      221 mm
      Visina proizvoda
      271 mm
      Težina proizvoda
      1245 g
      Dužina pakovanja
      227 mm
      Širina ambalaže
      372 mm
      Visina ambalaže
      187 mm
      Težina ambalaže
      1983 g

    • Dugotrajnost

      Korisnički priručnik
      DFU

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

