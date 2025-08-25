Pojmovi za pretragu

    Seckalica serije 5000 Seckalica

    HR1507/00

    Vaš su-šef u vašoj kuhinji.

    Naša hibridna seckalica je vaš idealan kuhinjski alat za pripremu domaćih obroka. Seckajte, secite na kriške i rendajte da biste završili najzahtevnija jela. Takođe možete sa lakoćom rendati sir, mutiti šlag ili ljuštiti beli luk.

    Seckalica serije 5000 Seckalica

    Vaš su-šef u vašoj kuhinji.

    Pripremajte obroke pomoću naše 6-u-1 hibridne seckalice.

    • Vrhunsko seckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop
    • Kreirajte bilo koje jelo zahvaljujući našoj 6-u-1 hibridnoj seckalici
    • Brzi i savršeni rezultati zahvaljujući motoru od 650 W
    • Pripremite omiljene soseve u staklenoj posudi od 2 l
    • Posuda i dodaci mogu da se peru u mašini za sudove.
    Snažno seckanje nadohvat ruke.

    Snažno seckanje nadohvat ruke.

    Brzo i savršeno seckanje zahvaljujući motoru snage 650 W. Pravite ukusna jela za tili čas.

    Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja

    Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja

    Ravnomerno seckajte meke i tvrde sastojke, zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinuje sečiva, ugao sečenja i unutrašnju posudu.

    Pripremajte porodične obroke pomoću staklene posude od 2 l

    Pripremajte porodične obroke pomoću staklene posude od 2 l

    Da li treba da pripremite više porcija za svoju porodicu? U staklenoj posudi od 2 l možete pripremati sve, od sosova i umaka do salata i putera od orašastih plodova.

    Četiri postavke brzine, za apsolutnu preciznost!

    Četiri postavke brzine, za apsolutnu preciznost!

    Možete napraviti bilo koje jelo uz četiri postavke brzine. Za krupnije sosove i paste koristite niže brzine, a u slučaju da želite da budu potpuno glatki, koristite najveće brzine.

    Nema više klizanja.

    Nema više klizanja.

    Seckajte bez brige, zahvaljujući stabilnosti koju gumena osnova nudi našoj hibridnoj seckalici.

    Jednostavno čišćenje

    Jednostavno čišćenje

    Ne brinite o čišćenju. Posuda, sečiva i diskovi mogu da se peru u mašini za sudove.

    Jedan alat, bezbroj mogućnosti!

    Jedan alat, bezbroj mogućnosti!

    Od umaka do salata, ova seckalica sa lakoćom obrađuje sve vrste sastojaka. Možete seći voće ili povrće na kriške, rendati sir ili čokoladu i naravno seckati najtvrđe sastojke, kao što su orašasti plodovi i meso.

    Napravite sopstveni puter od orašastih plodova od nule.

    Napravite sopstveni puter od orašastih plodova od nule.

    Možete sa lakoćom pripremiti sopstveni puter od orašastih plodova kod kuće i istražiti nove i zdravije ukuse. Možete čak napraviti i sopstveni čokoladni namaz za decu.

    Brzo seckanje zahvaljujući naša 4 sečiva od nerđajućeg čelika

    Brzo seckanje zahvaljujući naša 4 sečiva od nerđajućeg čelika

    Sečiva koja seku laserskom preciznošću posebno su dizajnirana da proseku kroz bilo šta, kako bi vaša rutina seckanja bila što brža.

    Lako isecite povrće na kriške bez muke

    Lako isecite povrće na kriške bez muke

    Pripremajte obroke ili salate bez muke zahvaljujući našem disku za sečenje na kriške koji pruža brze i ravnomerne rezultate.

    Lako rendajte povrće ili sir

    Lako rendajte povrće ili sir

    Izrendajte sir za posipanje jela ili povrće za zdravu salatu, zahvaljujući našem disku za rendanje.

    Ljuštilica za beli luk za bržu pripremu obroka

    Ljuštilica za beli luk za bržu pripremu obroka

    Da li treba da pripremite jelo sa puno čenova belog luka? Samo montirajte ljuštilicu za beli luk i dodajte čenove. Dobićete oljuštene čenove i čiste ruke.

    Izrendajte sir za bilo koje jelo

    Izrendajte sir za bilo koje jelo

    Lako izrendajte sir ili pripremite pire krompir za bilo koji recept, zahvaljujući našem disku za granuliranje.

    Umućeni šlag za deserte

    Umućeni šlag za deserte

    Lako napravite umućeni šlag ili umutite belanca zahvaljujući disku za pravljenje emulzija.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Plastika / nerđajući čelik
      Funkcije
      Brzina 1 / 2 / 3 /4
      Tip proizvoda
      Hibridna seckalica
      Sertifikati
      CB
      Kapacitet korpe
      Maks. 2 l
      Podnožje koje ne klizi
      Da
      Dužina kabla
      > 1,2 m
      Tehnologija
      Tehnologija PowerChop
      Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
      Dugme za uključivanje/isključivanje
      Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
      Da
      Indikator nivoa kapaciteta
      Da
      Materijal bokala
      Plastika / staklo
      Materijal sečiva
      Nerđajući čelik
      Broj obrtaja u minuti (o/min)
      5000
      Bez bisfenola A
      Da
      Impulsna funkcija
      Da
      Odvojiva sečiva
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Da
      Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
      < 60, ali se ne preporučuje
      Nivo buke (standardno)
      < 80 dB
      Garancija
      2 godine
      Kompatibilnost sa suvom hranom
      Da

    • Tehničke specifikacije

      Napajanje
      450 W
      Napon
      220–240 V
      Frekvencija
      50–60 Hz
      Broj u pakovanju
      1 komad po kutiji

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      S-sečivo (SKU4/5)
      Priloženi dodaci 2
      Disk za sečenje (SKU4/5)
      Priloženi dodaci 3
      Disk za rendanje (SKU4/5)
      Povezani dodaci 1
      Disk za granuliranje (SKU4/5)
      Povezani dodaci 2
      Ljuštilica za beli luk (SKU5)
      Povezani dodaci 3
      Disk za mućenje (SKU5)

    • Bezbednosna funkcija

      Bezbednosni sertifikati
      CB
      Automatsko zaustavljanje sečiva
      < 1,5 s u skladu sa bezbednosnim standardom

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      221,4 mm
      Širina proizvoda
      183,7 mm
      Visina proizvoda
      317,9 mm
      Težina proizvoda
      1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
      Dužina pakovanja
      367 mm
      Širina ambalaže
      257 mm
      Visina ambalaže
      240 mm
      Težina ambalaže
      2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

    • Dugotrajnost

      Korisnički priručnik
      DFU

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

