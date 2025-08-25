Naša hibridna seckalica je vaš idealan kuhinjski alat za pripremu domaćih obroka. Seckajte, secite na kriške i rendajte da biste završili najzahtevnija jela. Takođe možete sa lakoćom rendati sir, mutiti šlag ili ljuštiti beli luk.
Pripremajte obroke pomoću naše 6-u-1 hibridne seckalice.
Vrhunsko seckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop
Kreirajte bilo koje jelo zahvaljujući našoj 6-u-1 hibridnoj seckalici
Brzi i savršeni rezultati zahvaljujući motoru od 650 W
Pripremite omiljene soseve u staklenoj posudi od 2 l
Posuda i dodaci mogu da se peru u mašini za sudove.
Snažno seckanje nadohvat ruke.
Brzo i savršeno seckanje zahvaljujući motoru snage 650 W. Pravite ukusna jela za tili čas.
Tehnologija PowerChop za vrhunske rezultate seckanja
Ravnomerno seckajte meke i tvrde sastojke, zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinuje sečiva, ugao sečenja i unutrašnju posudu.
Pripremajte porodične obroke pomoću staklene posude od 2 l
Da li treba da pripremite više porcija za svoju porodicu? U staklenoj posudi od 2 l možete pripremati sve, od sosova i umaka do salata i putera od orašastih plodova.
Četiri postavke brzine, za apsolutnu preciznost!
Možete napraviti bilo koje jelo uz četiri postavke brzine. Za krupnije sosove i paste koristite niže brzine, a u slučaju da želite da budu potpuno glatki, koristite najveće brzine.
Nema više klizanja.
Seckajte bez brige, zahvaljujući stabilnosti koju gumena osnova nudi našoj hibridnoj seckalici.
Jednostavno čišćenje
Ne brinite o čišćenju. Posuda, sečiva i diskovi mogu da se peru u mašini za sudove.
Jedan alat, bezbroj mogućnosti!
Od umaka do salata, ova seckalica sa lakoćom obrađuje sve vrste sastojaka. Možete seći voće ili povrće na kriške, rendati sir ili čokoladu i naravno seckati najtvrđe sastojke, kao što su orašasti plodovi i meso.
Napravite sopstveni puter od orašastih plodova od nule.
Možete sa lakoćom pripremiti sopstveni puter od orašastih plodova kod kuće i istražiti nove i zdravije ukuse. Možete čak napraviti i sopstveni čokoladni namaz za decu.
Brzo seckanje zahvaljujući naša 4 sečiva od nerđajućeg čelika
Sečiva koja seku laserskom preciznošću posebno su dizajnirana da proseku kroz bilo šta, kako bi vaša rutina seckanja bila što brža.
Lako isecite povrće na kriške bez muke
Pripremajte obroke ili salate bez muke zahvaljujući našem disku za sečenje na kriške koji pruža brze i ravnomerne rezultate.
Lako rendajte povrće ili sir
Izrendajte sir za posipanje jela ili povrće za zdravu salatu, zahvaljujući našem disku za rendanje.
Ljuštilica za beli luk za bržu pripremu obroka
Da li treba da pripremite jelo sa puno čenova belog luka? Samo montirajte ljuštilicu za beli luk i dodajte čenove. Dobićete oljuštene čenove i čiste ruke.
Izrendajte sir za bilo koje jelo
Lako izrendajte sir ili pripremite pire krompir za bilo koji recept, zahvaljujući našem disku za granuliranje.
Umućeni šlag za deserte
Lako napravite umućeni šlag ili umutite belanca zahvaljujući disku za pravljenje emulzija.
Tehničke specifikacije
Opšte specifikacije
Primarni materijal
Plastika
Sekundarni materijal
Plastika / nerđajući čelik
Funkcije
Brzina 1 / 2 / 3 /4
Tip proizvoda
Hibridna seckalica
Sertifikati
CB
Kapacitet korpe
Maks. 2 l
Podnožje koje ne klizi
Da
Dužina kabla
> 1,2 m
Tehnologija
Tehnologija PowerChop
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje