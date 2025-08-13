Pojmovi za pretragu

Priprema hrane
    Serija 1000 Blender

    HR2040/00

    Snažan blender za svakodnevne smudije

    Dizajniran tako da poboljša vaš svakodnevni proces blendiranja snagom od 350 W i performansama sečiva koje može da obradi sve sastojke, pa čak i da drobi led. Glatka smesa za tili čas, uz minimalan napor.

    Serija 1000 Blender

    Snažan blender za svakodnevne smudije

    Vaš osnovni kuhinjski alat.

    • Snaga motora 350 W
    • Čaša za poneti od 0,6 l
    • Drobljenje leda i tvrdih sastojaka
    • Delovi mogu da se peru u mašini za sud.
    350 vati za glatko blendiranje u svakom trenutku

    Blendirajte smutije svaki dan bez muke zahvaljujući snažnom motoru od 350 W. Uživajte u glatkim napicima bez grudvica za tren oka.

    Dve postavke brzine za fino blendiranje

    Kontrolišite koliko brzo i fino želite da umutite sastojke pomoću dve postavke brzine kako biste svaki put napravili savršene smutije.

    Drobljenje leda i drugih tvrdih namirnica

    Bilo da pravite umak ili zdrav smuti, vaš mini blender može sve da podnese. Od kivija do kockica leda – iseckajte čak i tvrde sastojke.

    Prenosiva posuda za miksovanje

    Uživajte u svojim smutijima gde god da idete, zahvaljujući čaši za poneti. Samo umutite smudi, zatvorite poklopac i krenite!

    Kompaktan dizajn od 10,8 cm.

    Zahvaljujući kompaktnom i modernom dizajnu, možete držati mini blender na kuhinjskoj radnoj površini kako bi vam bio pri ruci čak i tokom užurbanih dana.

    Dodaci mogu da se peru u maš. za sudove

    Ne brinite o čišćenju dok pripremate smuti. Posuda i sečiva su bezbedni za pranje u mašini za sudove.

    Izdržljiva sečiva od nerđajućeg čelika

    Izdržljiva sečiva od nerđajućeg čelika duže ostaju oštra i zaštićena su od rđe i tamnjenja.

    Vaši osnovni kuhinjski alati

    Istražite ostatak naših osnovnih kuhinjskih alata i kreirajte svoj kuhinjski komplet istog dizajna koji nudi dugotrajne performanse.

    2 godine garancije

    Radi dodatne sigurnosti, blender dolazi sa garancijom od 2 godine.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Unapred programirane postavke
      Ne
      Funkcije
      Blendiranje
      Tip proizvoda
      Mini blender
      Broj porcija
      2
      Podnožje koje ne klizi
      Da
      Interfejs
      Dugme
      Dužina kabla
      0,85 m
      Pregrada za odlaganje kabla
      Ne
      Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
      Da
      Podesivi termostat
      Ne
      Indikator napajanja
      Ne
      Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
      Da
      Indikator nivoa kapaciteta
      Da
      Materijal bokala
      Plastika (PP)
      Materijal sečiva
      Nerđajući čelik
      Broj obrtaja u minuti (o/min)
      25.000
      Bez bisfenola A
      Da
      Impulsna funkcija
      Da
      Odvojiva sečiva
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Da
      Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
      Ne
      Knjiga recepata
      Ne
      Nivo buke (standardno)
      Lc = 86 dB(A)
      Garancija
      2
      Kompatibilnost sa suvom hranom
      Ne
      Funkcija samostalnog čišćenja
      Ne

    • Tehničke specifikacije

      Napajanje
      350 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Broj u pakovanju
      1
      Proizvod sa baterijom
      Ne
      Oznaka energetske efikasnosti
      Ne

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      Poklopac posude za miksovanje
      Povezani dodaci 1
      DFU
      Povezani dodaci 2
      Garantni list

    • Bezbednosna funkcija

      Bezbednosni sertifikati
      Da

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      10,8 cm
      Širina proizvoda
      10,8 cm
      Visina proizvoda
      36,2 cm
      Težina proizvoda
      1,017 cm
      Dužina pakovanja
      14,1 cm
      Širina ambalaže
      23,1 cm
      Visina ambalaže
      25,1 cm
      Težina ambalaže
      1,38 kg

    • Dugotrajnost

      Futrola
      100% reciklirani materijal
      Korisnički priručnik
      100% reciklirani materijal

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

