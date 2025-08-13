Snažan blender za svakodnevne smudije
Dizajniran tako da poboljša vaš svakodnevni proces blendiranja snagom od 350 W i performansama sečiva koje može da obradi sve sastojke, pa čak i da drobi led. Glatka smesa za tili čas, uz minimalan napor.
Snažan blender za svakodnevne smudije Vaš osnovni kuhinjski alat. Snaga motora 350 W Čaša za poneti od 0,6 l Drobljenje leda i tvrdih sastojaka Delovi mogu da se peru u mašini za sud. 350 vati za glatko blendiranje u svakom trenutku
Blendirajte smutije svaki dan bez muke zahvaljujući snažnom motoru od 350 W. Uživajte u glatkim napicima bez grudvica za tren oka.
Dve postavke brzine za fino blendiranje
Kontrolišite koliko brzo i fino želite da umutite sastojke pomoću dve postavke brzine kako biste svaki put napravili savršene smutije.
Drobljenje leda i drugih tvrdih namirnica
Bilo da pravite umak ili zdrav smuti, vaš mini blender može sve da podnese. Od kivija do kockica leda – iseckajte čak i tvrde sastojke.
Prenosiva posuda za miksovanje
Uživajte u svojim smutijima gde god da idete, zahvaljujući čaši za poneti. Samo umutite smudi, zatvorite poklopac i krenite!
Kompaktan dizajn od 10,8 cm.
Zahvaljujući kompaktnom i modernom dizajnu, možete držati mini blender na kuhinjskoj radnoj površini kako bi vam bio pri ruci čak i tokom užurbanih dana.
Dodaci mogu da se peru u maš. za sudove
Ne brinite o čišćenju dok pripremate smuti. Posuda i sečiva su bezbedni za pranje u mašini za sudove.
Izdržljiva sečiva od nerđajućeg čelika
Izdržljiva sečiva od nerđajućeg čelika duže ostaju oštra i zaštićena su od rđe i tamnjenja.
Vaši osnovni kuhinjski alati
Istražite ostatak naših osnovnih kuhinjskih alata i kreirajte svoj kuhinjski komplet istog dizajna koji nudi dugotrajne performanse.
2 godine garancije
Radi dodatne sigurnosti, blender dolazi sa garancijom od 2 godine.
Opšte specifikacije
Primarni materijal
Plastika Sekundarni materijal
Metal Unapred programirane postavke
Ne Funkcije
Blendiranje Tip proizvoda
Mini blender Broj porcija
2 Podnožje koje ne klizi
Da Interfejs
Dugme Dužina kabla
0,85 m Pregrada za odlaganje kabla
Ne Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
Da Podesivi termostat
Ne Indikator napajanja
Ne Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
Da Indikator nivoa kapaciteta
Da Materijal bokala
Plastika (PP) Materijal sečiva
Nerđajući čelik Broj obrtaja u minuti (o/min)
25.000 Bez bisfenola A
Da Impulsna funkcija
Da Odvojiva sečiva
Da Mogućnost drobljenja leda
Da Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
Ne Knjiga recepata
Ne Nivo buke (standardno)
Lc = 86 dB(A) Garancija
2 Kompatibilnost sa suvom hranom
Ne Funkcija samostalnog čišćenja
Ne
Tehničke specifikacije
Napajanje
350 W Napon
230 V Frekvencija
50 Hz Broj u pakovanju
1 Proizvod sa baterijom
Ne Oznaka energetske efikasnosti
Ne
Kompatibilnost
Priloženi dodaci 1
Poklopac posude za miksovanje Povezani dodaci 1
DFU Povezani dodaci 2
Garantni list
Bezbednosna funkcija
Bezbednosni sertifikati
Da
Težina i dimenzije
Dužina proizvoda
10,8 cm Širina proizvoda
10,8 cm Visina proizvoda
36,2 cm Težina proizvoda
1,017 cm Dužina pakovanja
14,1 cm Širina ambalaže
23,1 cm Visina ambalaže
25,1 cm Težina ambalaže
1,38 kg
Dugotrajnost
Futrola
100% reciklirani materijal Korisnički priručnik
100% reciklirani materijal
Zemlja porekla
Proizvedeno u
Kina
