    Snažan mikser za svakodnevne mafine i kolače.

    Sa Philips mikserom možete praviti ukusne, penaste kolače i hleb za svoju porodicu. Prozračne, kupaste metlice obezbeđuju kraće vreme mućenja i glatko testo za kolače. Snažan motor od 400 W omogućava vam da bez napora savladate i najtvrđe testo.

    Snažan mikser za svakodnevne mafine i kolače.

    Vaš osnovni kuhinjski alat.

    • Snaga motora 400 W
    • 5 brzina + Turbo za sva testa
    • 25% brže u poređenju sa tradicionalnim metlicama
    • Delovi mogu da se peru u mašini za sud.
    Snažni motor od 400 W olakšava rad i sa najtvrđim testom.

    Sa više brzina imate najbolju kontrolu pri mešanju, dok vam Turbo režim pomaže da bez napora umesite bilo koje testo.

    Kreirajte bilo koju poslasticu zahvaljujući posebnim dodacima. Možete praviti hleb kod kuće zahvaljujući kukama za testo, dok sa kupastim metlicama možete kreirati bilo koje testo za kolače.

    Jedinstvena kupasta metlica obezbeđuje maksimalno uvlačenje vazduha, što doprinosi prozračnoj strukturi i glatkom testu za kolače

    Metlice su dizajnirane sa različitim šablonom na jednom kraju tako da se mogu intuitivno pričvrstiti radi lakšeg postavljanja.

    Možete otključati metlice ili kuke za testo jednostavnim pritiskom na dugme.

    Istražite ostatak naših osnovnih kuhinjskih alata i kreirajte svoj kuhinjski komplet istog dizajna koji nudi dugotrajne performanse.

    Radi dodatne sigurnosti, mikser dolazi sa garancijom od 2 godine.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Unapred programirane postavke
      Ne
      Funkcije
      Mućenje, mešenje
      Tip proizvoda
      Ručni mikser
      Interfejs
      Rotaciono dugme
      Dužina kabla
      1,2
      Pregrada za odlaganje kabla
      Da
      Tajmer
      Ne
      Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
      Da
      Podesivi termostat
      Ne
      Indikator napajanja
      Ne
      Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
      Ne
      Materijal sečiva
      Nerđajući čelik
      Broj obrtaja u minuti (o/min)
      1150
      Bez bisfenola A
      Da
      Impulsna funkcija
      Ne
      Odvojiva sečiva
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Ne
      Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
      Ne
      Knjiga recepata
      Ne
      Nivo buke (standardno)
      Lc = 86 dB (A)
      Garancija
      2
      Kompatibilnost sa suvom hranom
      Ne
      Funkcija samostalnog čišćenja
      Ne

    • Tehničke specifikacije

      Napajanje
      400 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Broj u pakovanju
      1
      Proizvod sa baterijom
      Ne
      Oznaka energetske efikasnosti
      Ne

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      Dvostruka metlica za mućenje
      Priloženi dodaci 2
      Spiralni dodatak za testo
      Povezani dodaci 1
      DFU
      Povezani dodaci 2
      Garantni list

    • Bezbednosna funkcija

      Bezbednosni sertifikati
      Da

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      9 cm
      Širina proizvoda
      19,4 cm
      Visina proizvoda
      31,9 cm
      Težina proizvoda
      1,139 kg
      Dužina pakovanja
      11 cm
      Širina ambalaže
      21,2 cm
      Visina ambalaže
      20,9 cm
      Težina ambalaže
      1,46 kg

    • Dugotrajnost

      Futrola
      100% reciklirani materijal
      Korisnički priručnik
      100% reciklirani papir

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

