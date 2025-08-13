Snažan mikser za svakodnevne mafine i kolače.
Sa Philips mikserom možete praviti ukusne, penaste kolače i hleb za svoju porodicu. Prozračne, kupaste metlice obezbeđuju kraće vreme mućenja i glatko testo za kolače. Snažan motor od 400 W omogućava vam da bez napora savladate i najtvrđe testo.
Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Snažan mikser za svakodnevne mafine i kolače. Vaš osnovni kuhinjski alat. Snaga motora 400 W 5 brzina + Turbo za sva testa 25% brže u poređenju sa tradicionalnim metlicama Delovi mogu da se peru u mašini za sud. Snaga motora od 400 W za čak i najtvrđa testa
Snažni motor od 400 W olakšava rad i sa najtvrđim testom.
5 brzina i Turbo za bolje performanse
Sa više brzina imate najbolju kontrolu pri mešanju, dok vam Turbo režim pomaže da bez napora umesite bilo koje testo.
Dodaci za mućenje i spiralni dodaci za testo
Kreirajte bilo koju poslasticu zahvaljujući posebnim dodacima. Možete praviti hleb kod kuće zahvaljujući kukama za testo, dok sa kupastim metlicama možete kreirati bilo koje testo za kolače.
Kupaste metlice rade 25% brže od tradicionalnih
Jedinstvena kupasta metlica obezbeđuje maksimalno uvlačenje vazduha, što doprinosi prozračnoj strukturi i glatkom testu za kolače
Lako postavljanje metlica
Metlice su dizajnirane sa različitim šablonom na jednom kraju tako da se mogu intuitivno pričvrstiti radi lakšeg postavljanja.
Praktično dugme za otpuštanje metlica
Možete otključati metlice ili kuke za testo jednostavnim pritiskom na dugme.
Vaši osnovni kuhinjski alati
Istražite ostatak naših osnovnih kuhinjskih alata i kreirajte svoj kuhinjski komplet istog dizajna koji nudi dugotrajne performanse.
2 godine garancije
Radi dodatne sigurnosti, mikser dolazi sa garancijom od 2 godine.
Prikaži sve funkcije Prikaži manje funkcija
Prikaži sve Prikaži manje Tehničke specifikacije
Opšte specifikacije
Primarni materijal
Plastika Sekundarni materijal
Metal Unapred programirane postavke
Ne Funkcije
Mućenje, mešenje Tip proizvoda
Ručni mikser Interfejs
Rotaciono dugme Dužina kabla
1,2 Pregrada za odlaganje kabla
Da Tajmer
Ne Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
Da Podesivi termostat
Ne Indikator napajanja
Ne Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
Ne Materijal sečiva
Nerđajući čelik Broj obrtaja u minuti (o/min)
1150 Bez bisfenola A
Da Impulsna funkcija
Ne Odvojiva sečiva
Da Mogućnost drobljenja leda
Ne Mogućnost blendovanja vrućih sastojaka
Ne Knjiga recepata
Ne Nivo buke (standardno)
Lc = 86 dB (A) Garancija
2 Kompatibilnost sa suvom hranom
Ne Funkcija samostalnog čišćenja
Ne
Tehničke specifikacije
Napajanje
400 W Napon
230 V Frekvencija
50 Hz Broj u pakovanju
1 Proizvod sa baterijom
Ne Oznaka energetske efikasnosti
Ne
Kompatibilnost
Priloženi dodaci 1
Dvostruka metlica za mućenje Priloženi dodaci 2
Spiralni dodatak za testo Povezani dodaci 1
DFU Povezani dodaci 2
Garantni list
Bezbednosna funkcija
Bezbednosni sertifikati
Da
Težina i dimenzije
Dužina proizvoda
9 cm Širina proizvoda
19,4 cm Visina proizvoda
31,9 cm Težina proizvoda
1,139 kg Dužina pakovanja
11 cm Širina ambalaže
21,2 cm Visina ambalaže
20,9 cm Težina ambalaže
1,46 kg
Dugotrajnost
Futrola
100% reciklirani materijal Korisnički priručnik
100% reciklirani papir
Zemlja porekla
Proizvedeno u
Kina
Pogledajte sve specifikacije Погледајте мање спецификација
Prikaži sve Prikaži manje
Nedavno pregledani proizvodi
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.