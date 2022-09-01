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Sve serije

  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
  • Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače

Obustavljeno

5000 SeriesMikser

HR3750/00

5
| (40) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače
Philips mikser vam pomaže da pravite izvrsne vazdušaste kolače i hleb za celu porodicu. Konusno mešanje s vazduhom skraćuje vreme mućenja, za glatkije smese za kolače. Snažan motor od 450 W sa lakoćom savladava najnezgodnija testa.
Pogledajte sve prednosti

Do 25% brže*, uz snažan motor od 450 W

Snažno i efikasno mešanje za kremaste kolače

  • 450 W

  • 5 brzina i turbo funkcija

  • 3L činija koja se automatski okreće

  • Kašmirska siva

Kupasta mutilica za maksimalno ubacivanje vazduha

Kupasta mutilica za maksimalno ubacivanje vazduha

Jedinstvena kupasta mutilica omogućava maksimalno ubacivanje vazduha, koji doprinosi vazdušastoj teksturi i glatkoj smesi za kolače

Besprekorno glatko mešanje za vazdušastu smesu

Besprekorno glatko mešanje za vazdušastu smesu

Činija je oblikovana tako da savršeno odgovara kupastim mutilicama kako bi se postigli najbolji rezultati mešanja.

Snaga motora od 450 W čak i za najnezgodnija testa

Snaga motora od 450 W čak i za najnezgodnija testa

Snažan motor od 450 W pretvoriće obradu najnezgodnijih testa u lak posao.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

40

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът има чудесни характеристики

Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.

Prednosti

Компактен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

31/08/2021

България

България

Уникален!

Много съм доволна от уреда! Ползвам го почти всеки ден!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series HR3750/00 Миксер

30/06/2019

България

България

Чудесен помощник

Чудесен помощник в кухнята. Лек, прицизен и стилен уред, с който разбиването е лесно и забавно :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips от серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 HR3705/00 Миксер Philips от серия 3000

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  1. Odnosi se na mućenje 4 belanca u odnosu na prethodni model