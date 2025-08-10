Pojmovi za pretragu

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Napredno čišćenje

    HX3792/11

    Pametno pranje zuba za personalizovano, nežno čišćenje

    Prikazuje svakodnevne performanse pranja zuba na ugrađenom pametnom ekranu. Nežna prema desnima, sa novim režimom Gum Pro i senzorom za pritisak za zdravlje usne duplje. Čistite pomoću glave četkice G3 Premium Gum Care za izvanredno iskustvo pranja zuba.

    Uživajte u novom nivou oralne nege!

    • Pametni ekran
    • Napredna sonična tehnologija
    • Senzor pritiska
    • 5 režima za pranje zuba
    Senzor pritiska pomaže u zaštiti vaših zuba i desni

    Senzor pritiska pomaže u zaštiti vaših zuba i desni

    Četkica Philips Sonicare Advanced Clean opremljena je naprednim senzorom koji meri pritisak koji primenjujete tokom pranja. Ako primenite previše pritiska, četkica za zube će pružiti trenutnu povratnu informaciju da naznači da treba da prilagodite pritisak. Ova povratna informacija se daje putem svetlosnog prstena narandžaste boje na dnu drške.

    Pametni ekran za trenutnu proveru performansi pranja zuba

    Pametni ekran za trenutnu proveru performansi pranja zuba

    Ugrađeni pametni ekran pruža trenutne povratne informacije o pritisku pri pranju, trajanju, trajanju baterije, pa čak i obaveštenje o tome kada treba zameniti glavu četkice. Jedan klik da savladate ključne poruke za bolje navike u pranju zuba bez instaliranja aplikacije.

    Naša tehnologija vam donosi efikasno, a ipak nežno čišćenje

    Naša tehnologija vam donosi efikasno, a ipak nežno čišćenje

    Naše jedinstveno sonično pokretanje je pažljivo kalibrisano da stvori nežne mikro mehuriće koji dopiru duboko između zuba. 31.000 pokreta četkice u minuti** nežno čisti vaše zube, razbija plak i uklanja ga za izuzetno svakodnevno čišćenje.

    Optimizovano pranje zuba uz SmarTimer i QuadPacer

    Optimizovano pranje zuba uz SmarTimer i QuadPacer

    SmarTimer od 2 minuta i QuadPacer od 30 sekundi usmeravaju vas da perete zube preporučeno vreme u svim područjima usta kako bi se omogućilo potpuno čišćenje.

    Glava četkice G3 za apsorbovanje prekomernog pritiska na vaše desni

    Glava četkice G3 za apsorbovanje prekomernog pritiska na vaše desni

    Glava četkice G3 Premium Gum Care je obložena gelom. Nežno apsorbuje prekomerni pritisak na desni i zube za najbolje iskustvo čišćenja. Vrh vlakana je zaobljen, a usvojen je lučni dizajn kako bi se povećala kontaktna površina vlakana, zaštitile desni i efikasno očistile.

    5 režima: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    5 režima: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    Serija Philips Sonicare Advanced Clean 6800 ima 5 režima za sve vaše potrebe pranja. Režim Clean pruža izuzetno svakodnevno čišćenje. Režim Gum Pro sa konverzijom trostruke frekvencije pruža čišćenje i negu u jednom izboru. Režim Deep pruža osnažujuće i temeljno čišćenje. Režim Sensitive nežno brine o osetljivim desnima i čistim zubima. Režim White efikasno uklanja mrlje.

    Jednostavno pokretanje olakšava prelazak

    Jednostavno pokretanje olakšava prelazak

    Naš program za jednostavno pokretanje pruža vam mogućnost postepenog, nežnog povećanja snage pranja prvih 14 puta pri korišćenju nove četkice za zube.

    Tehničke specifikacije

    • Napajanje

      Napon
      5 Vdc

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      Do 14 dana
      Tip baterije
      Litijum-jonska

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Crna metalik

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije

    • Jednostavna upotreba

      Sistem glave sa četkicom
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Drška
      1 Philips Sonicare Advanced Clean
      Glave četkice
      1 G3 Premium Gum Care
      Punjač
      1 punjač

    • Učinak čišćenja

      Tajmer
      BrushPacer i SmarTimer
      Povratne informacije o jačini pritiska
      Prsten svetli u narandžastoj boji sa donje strane drške

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje (2-minutno)
      Dubinsko čišćenje
      Za okrepljujuće i detaljno čišćenje (3 minuta)
      Bela
      Uklanja fleke sa zuba (2 minuta 30 sekundi)
      Osetljivi režim
      Nežno čišćenje desni (2 minuta)
      Gum Pro
      Izuzetno čišćenje i nežna masaža za desni (3 minuta)

    • Tehnologija pametnih senzora

      Senzor pritiska
      Upozorava vas kada previše snažno trljate zube
      BrushSync podsetnik za zamenu glave četkice
      • Uvek ćete znati kada treba da
      • zamenite glavu četkice

    • Kada se koristi sa glavom četkice G3 Premium Gum Care u režimu Clean, u poređenju sa manuelnom četkicom za zube; u laboratorijskoj studiji, stvarni rezultati se mogu razlikovati
    • *U režimu Gum Pro ili White
