HX3792/12
Pametno pranje zuba za personalizovano, nežno čišćenje
Prikazuje svakodnevne performanse pranja zuba na ugrađenom pametnom ekranu. Nežna prema desnima, sa novim režimom Gum Pro i senzorom za pritisak za zdravlje usne duplje. Čistite pomoću glave četkice G3 Premium Gum Care za izvanredno iskustvo pranja zuba.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Četkica Philips Sonicare Advanced Clean opremljena je naprednim senzorom koji meri pritisak koji primenjujete tokom pranja. Ako primenite previše pritiska, četkica za zube će pružiti trenutnu povratnu informaciju da naznači da treba da prilagodite pritisak. Ova povratna informacija se daje putem svetlosnog prstena narandžaste boje na dnu drške.
Ugrađeni pametni ekran pruža trenutne povratne informacije o pritisku pri pranju, trajanju, trajanju baterije, pa čak i obaveštenje o tome kada treba zameniti glavu četkice. Jedan klik da savladate ključne poruke za bolje navike u pranju zuba bez instaliranja aplikacije.
Naše jedinstveno sonično pokretanje je pažljivo kalibrisano da stvori nežne mikro mehuriće koji dopiru duboko između zuba. 31.000 pokreta četkice u minuti** nežno čisti vaše zube, razbija plak i uklanja ga za izuzetno svakodnevno čišćenje.
SmarTimer od 2 minuta i QuadPacer od 30 sekundi usmeravaju vas da perete zube preporučeno vreme u svim područjima usta kako bi se omogućilo potpuno čišćenje.
Glava četkice G3 Premium Gum Care je obložena gelom. Nežno apsorbuje prekomerni pritisak na desni i zube za najbolje iskustvo čišćenja. Vrh vlakana je zaobljen, a usvojen je lučni dizajn kako bi se povećala kontaktna površina vlakana, zaštitile desni i efikasno očistile.
Serija Philips Sonicare Advanced Clean 6800 ima 5 režima za sve vaše potrebe pranja. Režim Clean pruža izuzetno svakodnevno čišćenje. Režim Gum Pro sa konverzijom trostruke frekvencije pruža čišćenje i negu u jednom izboru. Režim Deep pruža osnažujuće i temeljno čišćenje. Režim Sensitive nežno brine o osetljivim desnima i čistim zubima. Režim White efikasno uklanja mrlje.
Naš program za jednostavno pokretanje pruža vam mogućnost postepenog, nežnog povećanja snage pranja prvih 14 puta pri korišćenju nove četkice za zube.
Napajanje
Tehničke specifikacije
Dizajn i završnica
Servisiranje
Jednostavna upotreba
Dodaci koji se dostavljaju
Učinak čišćenja
Režimi
Tehnologija pametnih senzora
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.