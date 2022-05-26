Kupila sam ovaj proizvod na preporuku stomatologa jer nikako na zelenu granu s koncem i interdentalnim četkicama. Imam uski interdentalni prostor gdje mi uvijek ostane nešto ostataka hrane i naslaga. S koncem uvijek raskrvarim meso i ne očisti sve, a kod interdentalnih četkica imam problem s odabirom veličine i opet nisam sve počistila. Ovaj oralni tuš me kod prvog korištenja iznenadio jer sam zašpricala i sebe i doslovno cijelu kupaonu iz razloga što nisam dobro pročitala upute, kako i koji način rada koristiti i najvažnije zatvoriti usta kod korištenja. To je oralni tuš naravno da će voda morati izaći, samo je bitno zatvoriti usta i ispljunuti vodu kad se usta napune. Spremnik vode je dovoljan. Pritisak moćan i snažan, a opet nježan za osjetljivo zubno meso. Najbolja investicija koju sam u zadnje vrijeme kupila, ima 2 nastavka i nastavak koji ide u X očisti doslovmo cijelu površinu zuba i između zuba. Ja sam oduševljena i svima preporučam. Ima i putnu torbicu za putovanje, a u kupaoni stoji baš lijepo. Prilažem sliku svoj crnog oralnog tuša.