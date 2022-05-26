2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija Quad Stream
Mlazovi vas navode dok čistite
Jedinstveni Quad Stream vrh u obliku slova X razdvaja protok na 4 mlaza koji pokrivaju veću oblast između zuba i duž linije desni. Postignite brže, temeljnije čišćenje bez nezgodnog standardnog konca za zube.
Nežni mlazovi vode navode vas od zuba do zuba u režimu dubinskog čišćenja – svaki put ćete dobiti željeni rezultat.
Odaberite čišćenje koje odgovara vašem osmehu. Režim čišćenja pruža stalan protok za efektivno svakodnevno čišćenje. Dubinsko čišćenje daje mlazove za temeljnije čišćenje. Podesivi nivo intenziteta omogućava prilagođavanje za ugodnost.
Mia42
26/05/2022
Hrvatska
Super praktican oralni tus!
Bil sam nedavno kod zubara, i savjetovao mi je da kupim tus za ciscenje zubi jer mi od zubnog konca svaki put prokrvari meso. Naravno da kod prvog koristenja sam se cijela zaspricala jer nisam bas detaljno procitala upute, ali nakon pravilnog koristenja sam odusevljena!!!! Nema vise krvarenja desni, zubi su mi toliko cisci i uz Sonicare cetkicu ovo mi je drugu najbolji proizvod koji sam kupila od Philipsa. Ima i putnu torbicu pa je super praktican i za putovanja jer ne zauzima puno mjesta!
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš
Branka93
20/05/2022
Hrvatska
Oduševljena proizvodom!
Kupila sam ovaj proizvod na preporuku stomatologa jer nikako na zelenu granu s koncem i interdentalnim četkicama. Imam uski interdentalni prostor gdje mi uvijek ostane nešto ostataka hrane i naslaga. S koncem uvijek raskrvarim meso i ne očisti sve, a kod interdentalnih četkica imam problem s odabirom veličine i opet nisam sve počistila. Ovaj oralni tuš me kod prvog korištenja iznenadio jer sam zašpricala i sebe i doslovno cijelu kupaonu iz razloga što nisam dobro pročitala upute, kako i koji način rada koristiti i najvažnije zatvoriti usta kod korištenja. To je oralni tuš naravno da će voda morati izaći, samo je bitno zatvoriti usta i ispljunuti vodu kad se usta napune. Spremnik vode je dovoljan. Pritisak moćan i snažan, a opet nježan za osjetljivo zubno meso. Najbolja investicija koju sam u zadnje vrijeme kupila, ima 2 nastavka i nastavak koji ide u X očisti doslovmo cijelu površinu zuba i između zuba. Ja sam oduševljena i svima preporučam. Ima i putnu torbicu za putovanje, a u kupaoni stoji baš lijepo. Prilažem sliku svoj crnog oralnog tuša.
Ova recenzija je napisana za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš
marja156
11/04/2023
Slovenija
Zelo priročen in učinkovit
Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.
Prednosti
priročnost, uporabnost, učinkovitost
Mane
jih no
Ova recenzija je napisana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
U in-vitro studiji. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju.