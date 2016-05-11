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Obustavljeno

Philips FidelioM1 on ear headband headphones

M1/00

4.5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/05/2016

Polska

Polska

Maestria dźwięku

Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones

04/06/2015

Latvija

Latvija

Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu

Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones

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