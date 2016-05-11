2 godine garancije
Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za M1 on ear headband headphones