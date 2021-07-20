SCD323/20
Jednostavno ispumpavajte
Philips Avent električna pumpica za dojke održava optimalan protok mleka i nežno se prilagođava vašoj veličini i obliku. Brzo, prijatno i praktično za svaku novu majku.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Fino doterajte svaku sesiju u skladu sa svojim potrebama uz širok asortiman podešavanja uz stimulaciju i ispumpavanje. Naša pumpica za dojke pruža 4 nivoa stimulacije i 4 nivoa ispumpavanja, za personalizovano iskustvo.
Znate šta vam odgovara? Pumpica za dojke automatski pamti poslednje podešavanje, pa je potrebno samo da sednete i pokrenete je.
Jedna veličina odgovara svima. Silikonsko jastuče nežno se uvija i prilagođava vašoj bradavici.
Mala i kompaktna jedinica motora
Naš zatvoreni sistem za ispumpavanje sprečava da mleko dođe u creva, pa imate manje da čistite. Manji broj delova takođe izuzetno olakšava ponovno sklapanje.
Praktične, unapred sterilisane jednokratne vreće za majčino mleko pružaju bezbedno odlaganje dragocenog mleka mama dojilja.
