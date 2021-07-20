Pojmovi za pretragu

Pumpice za dojenje i nega dojki
    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

    SCD323/20

    Jednostavno ispumpavajte

    Philips Avent električna pumpica za dojke održava optimalan protok mleka i nežno se prilagođava vašoj veličini i obliku. Brzo, prijatno i praktično za svaku novu majku.

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

    Jednostavno ispumpavajte

    Personalizovano iskustvo, 4 + 4 nivoa postavki

    Personalizovano iskustvo, 4 + 4 nivoa postavki

    Fino doterajte svaku sesiju u skladu sa svojim potrebama uz širok asortiman podešavanja uz stimulaciju i ispumpavanje. Naša pumpica za dojke pruža 4 nivoa stimulacije i 4 nivoa ispumpavanja, za personalizovano iskustvo.

    Memorijska funkcija

    Memorijska funkcija

    Znate šta vam odgovara? Pumpica za dojke automatski pamti poslednje podešavanje, pa je potrebno samo da sednete i pokrenete je.

    Mekano i prilagodljivo silikonsko jastuče

    Mekano i prilagodljivo silikonsko jastuče

    Jedna veličina odgovara svima. Silikonsko jastuče nežno se uvija i prilagođava vašoj bradavici.

    Mala i kompaktna

    Mala i kompaktna

    Mala i kompaktna jedinica motora

    Minimalni broj delova i intuitivno podešavanje

    Minimalni broj delova i intuitivno podešavanje

    Naš zatvoreni sistem za ispumpavanje sprečava da mleko dođe u creva, pa imate manje da čistite. Manji broj delova takođe izuzetno olakšava ponovno sklapanje.

    Zdravo odlaganje majčinog mleka

    Zdravo odlaganje majčinog mleka

    Praktične, unapred sterilisane jednokratne vreće za majčino mleko pružaju bezbedno odlaganje dragocenog mleka mama dojilja.

    Tehničke specifikacije

    • Napajanje

      USB-C veza
      Da
      Glavni napon
      5 V i ≥ 1 A
      Napajanje nije priloženo. Nije punjivo, samo upotreba sa kablom.
      Da

    • Materijal

      0% BPA*
      Da

    • Šta je uključeno

      Vreće za majčino mleko
      5 kom.
      Jedinica motora
      Da
      Silikonsko crevo
      Da
      USB-C kabl
      Da
      Natural flašica (125 ml)
      Da
      Komplet za ispumpavanje
      Da
      Poklopac na zavrtanje
      Da
      Ploča za zatvaranje
      1 kom.
      Cucla sa sporim protokom
      1 kom.
      Jastučići za dojke
      4 kom.

    • Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom, u skladu sa propisom EU 10/2011.
