2 godine garancije
Obustavljeno
Minimalne smetnje od drugih monitora.
Svetli kada treba zameniti ili napuniti baterije.
Pruža mogućnost prilagođavanja jačine zvuka roditeljske jedinice da odgovara svakoj situaciji.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička