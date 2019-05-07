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        Obustavljeno

        Philips AventAnalogni monitor za bebe

        SCD470/00

        5
        | (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
        Jednostavno čujte svoju bebu
        Garantuje siguran prijem u kući i oko nje uz minimalne smetnje od drugih uređaja.
        Pogledajte sve prednosti

        Doseg do 150 m

        Jednostavno čujte svoju bebu

        Minimalne smetnje od drugih monitora

        Minimalne smetnje od drugih monitora.

        Svetli kada treba zameniti ili napuniti baterije

        Svetli kada treba zameniti ili napuniti baterije.

        Podesite jačinu zvuka roditeljske jedinice za svaku situaciju

        Pruža mogućnost prilagođavanja jačine zvuka roditeljske jedinice da odgovara svakoj situaciji.

        Tehničke specifikacije

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        Komentari

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        5.0

        od 5

        2

        Komentari

        100%

        preporučuje ovaj proizvod

        4
        3
        2
        1

        07/05/2019

        România

        România

        Acest produs este extraordinar.

        Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

        26/08/2013

        Česká republika

        Česká republika

        tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

        jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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        • Povrat u roku od 30 dana