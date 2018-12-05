2 godine garancije
Obustavljeno
100% privatna veza
Noćno svetlo i uspavanke
Funkcija povratne komunikacije
DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji od drugih proizvoda koji emituju, poput drugih baby monitora, bežičnih telefona i mobilnih telefona. Šifrovanje podataka pruža bezbednu i privatnu vezu, pa možete da budete sigurni da ste vi jedini koji može da čuje vašu bebu.
Slušajte čak i najfinija kikotanja, gukanja i štucanja uz savršenu jasnoću. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) tehnologija pruža kristalno jasan zvuk visokog kvaliteta da biste uvek mogli da čujete bebu.
Jedinstveni režim Smart ECO automatski maksimalno smanjuje snagu emitovanja i produžava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, potrebno je manje snage za savršenu vezu (nije dostupno u SAD i Kanadi).
4.9
od 5
34
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Marie92
05/12/2018
България
Чудесен продукт за хора
Които живеят в къща и не винаги са в една стая с бебето, чудесен обхват, отлично се чува, има датчик за температурата в стаята на бебето, различни нива на чуватвителност и аларма за подсещане за следващото хранене на бебето. Приемникът има функция да излъчва светлина и да пуска музика на бебето.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Бебефон DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Бебефон DECT
VercaVH
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší chůvička
I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Vik721
20/11/2020
Magyarország
A hatótávolság kitűnő, falon keresztül tiszta hang
Ngyon elégedettek voltunk a termékkel, kristálytiszta hangzása van! Hatótávolság bőven sok! Az akku idő meghosszabbítása érdekében mi 3400 mAh-ra cseréltük a hordozható egységben az akkut, így sokkal tovább bírta(kb.24 óra folyamatosan)
Prednosti
Kiváló minősége
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr
Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.