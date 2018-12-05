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  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD560/00

4.9
| (34) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza sa bebom
Naš novi baby monitor DECT SCD560/00 za potpunu sigurnost. Pruža najpouzdaniju vezu sa kristalno jasnim zvukom, kontrolom temperature, umirujućim noćnim svetlom i uspavankama za vas i vašu bebu.
Pogledajte sve prednosti

Dodatna podrška za vas i vašu bebu

Najpouzdanija veza sa bebom

  • 100% privatna veza

  • Noćno svetlo i uspavanke

  • Funkcija povratne komunikacije

DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji i potpunu privatnost

DECT tehnologija garantuje odsustvo smetnji od drugih proizvoda koji emituju, poput drugih baby monitora, bežičnih telefona i mobilnih telefona. Šifrovanje podataka pruža bezbednu i privatnu vezu, pa možete da budete sigurni da ste vi jedini koji može da čuje vašu bebu.

Savršeno jasan zvuk zahvaljujući DECT tehnologiji

Savršeno jasan zvuk zahvaljujući DECT tehnologiji

Slušajte čak i najfinija kikotanja, gukanja i štucanja uz savršenu jasnoću. DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) tehnologija pruža kristalno jasan zvuk visokog kvaliteta da biste uvek mogli da čujete bebu.

Ušteda energije Režim Smart ECO

Ušteda energije Režim Smart ECO

Jedinstveni režim Smart ECO automatski maksimalno smanjuje snagu emitovanja i produžava trajanje baterije. Što ste bliže bebi, potrebno je manje snage za savršenu vezu (nije dostupno u SAD i Kanadi).

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

34

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

05/12/2018

България

България

Чудесен продукт за хора

Които живеят в къща и не винаги са в една стая с бебето, чудесен обхват, отлично се чува, има датчик за температурата в стаята на бебето, различни нива на чуватвителност и аларма за подсещане за следващото хранене на бебето. Приемникът има функция да излъчва светлина и да пуска музика на бебето.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Бебефон DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Бебефон DECT

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší chůvička

I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

20/11/2020

Magyarország

Magyarország

A hatótávolság kitűnő, falon keresztül tiszta hang

Ngyon elégedettek voltunk a termékkel, kristálytiszta hangzása van! Hatótávolság bőven sok! Az akku idő meghosszabbítása érdekében mi 3400 mAh-ra cseréltük a hordozható egységben az akkut, így sokkal tovább bírta(kb.24 óra folyamatosan)

Prednosti

Kiváló minősége

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.