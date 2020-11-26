2 godine garancije
Obustavljeno
100% privatna veza
Noćno svetlo i uspavanke
Funkcija povratne komunikacije
Upozorenje vibracijom
Domet u zatvorenom do 50 metara*. Domet na otvorenom do 330 metara*.
Ponekad je bebi potreban samo umirujući zvuk vašeg glasa. Jednim klikom za ovu osnovnu funkciju možete da se povežete sa bebom sa bilo kog mesta u domu.
5.0
od 5
21
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Mane
žádná
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Prednosti
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Prednosti
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.