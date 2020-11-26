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  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD570/00

5
| (21) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza sa bebom
Naš novi monitor za bebe DECT SCD570/00 omogućava napredno nadgledanje. Pruža najpouzdaniju vezu sa kristalno jasnim zvukom, senzorom temperature, umirujućim noćnim svetlom i uspavankama za vas i vašu bebu.
Pogledajte sve prednosti

Napredno nadgledanje za vas i vašu bebu

Najpouzdanija veza sa bebom

  • 100% privatna veza

  • Noćno svetlo i uspavanke

  • Funkcija povratne komunikacije

  • Upozorenje vibracijom

Domet do 330 metara*

Domet do 330 metara*

Domet u zatvorenom do 50 metara*. Domet na otvorenom do 330 metara*.

Ostanite povezani uz povratnu komunikaciju

Ostanite povezani uz povratnu komunikaciju

Ponekad je bebi potreban samo umirujući zvuk vašeg glasa. Jednim klikom za ovu osnovnu funkciju možete da se povežete sa bebom sa bilo kog mesta u domu.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

21

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Mane

žádná

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Prednosti

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Prednosti

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  1. Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.