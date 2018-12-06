ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom
  • Najpouzdanija veza sa bebom

Obustavljeno

Philips Avent Audio MonitorsDECT monitor za bebe

SCD580/00

4.9
| (40) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Najpouzdanija veza sa bebom
Naš Philips Avent monitor za bebe SCD580/00 pruža potpunu udobnost i bezbrižnost za vas i vašu bebu. Pruža najpouzdaniju vezu u kombinaciji sa raznim funkcijama za umirivanje. Beba će obožavati projektor koji daje sliku zvezdanog neba!
Pogledajte sve prednosti

Sigurnost i dobrobit za vas i vašu bebu

Najpouzdanija veza sa bebom

  • 100% privatna veza

  • Projektor sa slikom zvezdanog neba

  • Povratna komunikacija i MP3 uspavanke

  • Upozorenje vibracijom

Domet do 330 metara*

Domet do 330 metara*

Domet u zatvorenom do 50 metara*. Domet na otvorenom do 330 metara*.

Ostanite povezani uz povratnu komunikaciju

Ostanite povezani uz povratnu komunikaciju

Ponekad je bebi potreban samo umirujući zvuk vašeg glasa. Jednim klikom za ovu osnovnu funkciju možete da se povežete sa bebom sa bilo kog mesta u domu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

40

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

06/12/2018

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

11/10/2016

България

България

Чудесен

Имаме го вкъщи и сме изключително доволни!!! Препоръчвам го горещо!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.