2 godine garancije
Obustavljeno
100% privatna veza
Projektor sa slikom zvezdanog neba
Povratna komunikacija i MP3 uspavanke
Upozorenje vibracijom
Domet u zatvorenom do 50 metara*. Domet na otvorenom do 330 metara*.
Ponekad je bebi potreban samo umirujući zvuk vašeg glasa. Jednim klikom za ovu osnovnu funkciju možete da se povežete sa bebom sa bilo kog mesta u domu.
4.9
od 5
40
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Mili
06/12/2018
Slovenija
Priporočam
Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
Galeto
11/10/2016
България
Чудесен
Имаме го вкъщи и сме изключително доволни!!! Препоръчвам го горещо!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Бебефон DECT
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Radni domet monitora za bebe varira u zavisnosti od okruženja i drugih ometajućih faktora.