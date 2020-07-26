2 godine garancije
Obustavljeno
SCF297/05
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
SCF304/60
SCF292/01
SCF290/13
SCF290/12
Mali (15 mm)
2 kom.
4.8
od 5
136
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Nikazanella
26/07/2020
Hrvatska
Pomoc za moje uvucene bradavice
Njih sam si nabavila po preporuci kume buduci da imam uvucene bradavice. Spasile su mi i moja bebica se vrlo brzo naucila sisati sa njima. Dojila sam ju uz pomoc njih punih 18 mjeseci. Odlicno se odrzavaju i prokuhavala sam ih u vodi. U rujnu ocekujem bebicu i moji štitnici za bradavice su kupljeni, ovaj put pocinjemo sa mini stitnicima.
Prednosti
za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Štitnici za bradavice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Štitnici za bradavice
Mandula 20
11/08/2023
Magyarország
Szuper
A kisfiam és a kislányom is ennek a segítségével szopizott. Nagyon jól illeszkedik, könnyen tisztítható, sterilizálható.
Prednosti
Jól illeszkedik, könnyen tisztán tartható
Mane
Nincs
Ova recenzija je napisana za SCF156/00 Bimbóvédő
Ova recenzija je napisana za SCF156/00 Bimbóvédő
Justulka1233
24/04/2023
Lietuva
Nuoširdi rekomendacija
Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.
Prednosti
Puikiai apsaugo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Spenelių apsauga
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Spenelių apsauga
Ovaj odeljak sadrži mišljenja korisnika o proizvodu. Kompanija Philips nema uticaj na sadržaj koji unose korisnici u ovom odeljku, pa se tehničke informacije i/ili saveti za korišćenje proizvoda izneti u njemu ne smatraju zvaničnim Philips informacijama.