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  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
  • Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha

Obustavljeno

Philips AventFreeflow cucle

SCF178/25

4.9
| (33) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha
Omogućite koži mališana da diše uz Philips Avent Freeflow cuclu. Omotač ima 6 otvora za dodatni protok vazduha, dizajniranih tako da smanje iritaciju kože. Naša ortodontska, skupljajuća cucla prati bebin prirodni oralni razvoj.
Pogledajte sve prednosti

Dodatni otvori za vazduh omogućavaju koži da diše

Izložite nežnu kožu udobnosti vazduha

  • Prijatno umirivanje vazduhom

  • 0–6 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

9 od 10 beba prihvataju naše cucle*

9 od 10 beba prihvataju naše cucle*

Bebe znaju šta vole. Pitali smo mame kako njihovi mališani reaguju na Philips Avent cucle i utvrdili smo da 9 od 10 beba prihvata naše cucle.

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

33

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez egy kiváló termék.

A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF178/23 Suzete cu flux liber

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF178/23 Suzete cu flux liber

02/04/2019

Україна

Україна

Отличные пуснышки

Замечательные пустышки. Форма продумана и не оставляет вмятин на лице в отличие от других которыми пользовались до того как купили Филипс.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow

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Odricanje od odgovornosti

  1. Globalni br. 1 brend cucli

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  3. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  4. Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.

  5. Proizvođač godine 2014.