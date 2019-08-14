2 godine garancije
Obustavljeno
Prijatno umirivanje vazduhom
0–6 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Bebe znaju šta vole. Pitali smo mame kako njihovi mališani reaguju na Philips Avent cucle i utvrdili smo da 9 od 10 beba prihvata naše cucle.
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
33
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Doubleye85
14/08/2019
Magyarország
Ez egy kiváló termék.
A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Adina29
07/05/2019
România
Super
Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF178/23 Suzete cu flux liber
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF178/23 Suzete cu flux liber
narkotizator
02/04/2019
Україна
Отличные пуснышки
Замечательные пустышки. Форма продумана и не оставляет вмятин на лице в отличие от других которыми пользовались до того как купили Филипс.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF178/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.
Proizvođač godine 2014.