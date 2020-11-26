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  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

Obustavljeno

Philips AventClassic cucla

SCF182/13

4.9
| (126) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
Pomozite svom mališanu da ispuni osnovne potrebe za umirivanjem tokom celog dana uz Philips Avent Classic cuclu. Naša ortodontska, skupljajuća cucla dostupna je u raznim bojama i prati bebin prirodni oralni razvoj.
Pogledajte sve prednosti

Cucla raznobojnog dizajna sa motivima životinja

Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

  • Za osnovnu udobnost

  • 0–6 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje sa 2 glave

9 od 10 beba prihvataju naše cucle*

9 od 10 beba prihvataju naše cucle*

Bebe znaju šta vole. Pitali smo mame kako njihovi mališani reaguju na Philips Avent cucle i utvrdili smo da 9 od 10 beba prihvata naše cucle.

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

126

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

26/11/2020

Polska

Polska

Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.

Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.

Prednosti

bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach

Mane

brak wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

05/11/2020

Україна

Україна

Чудова пустушка)

Нам дуже подобається, класний дизайн і пустушка якісна , ми вже 3 місяці і іншої не треба, але надпис трішки обліз

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Пустушка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF172/50 Пустушка Classic

21/10/2020

Україна

Україна

Наша палочка виручалочка!

Дуже нам допомогла в період коліків. Купили пустушку цієї фірми навіть не задумуючись. Так як знаємо що продукція якісна і маємо не один продукт вашого виробництва.Подобається,що є ковпачок. Якісний силікон.

Prednosti

Тільки ЗА!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/36 Пустушка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF169/36 Пустушка Classic

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  1. Globalni br. 1 brend cucli

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  3. Proizvođač godine 2014.

  4. Onlajn testiranje, 100 mama, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2012.

  5. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja