2 godine garancije
Obustavljeno
Za osnovnu udobnost
6–18 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje sa 2 glave
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.
4.8
od 5
85
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Melita54
18/08/2017
Hrvatska
Odličan izbor
Dude su vrhunske kvalitete i prekrasnog dizajna. Stvarno sam bez teksta. Hvala Phillips Avent na prekrasnom poklonu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/37 Duda varalica Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/37 Duda varalica Classic
JosipaRita
10/08/2017
Hrvatska
Najbolje su AVENT dude
Iznimno smo zadovoljni Avent proizvodima. Od prvoga dana odabrali smo njihove dudice. Sad nam se bliži 6 mjeseci, kupili smo si Avent Classis dude s natpisima Kiss me i I love you, a ove sa slikom dupina i kornjačice smo dobili na FB nagradnoj igri Philips Aventa. Svima bismo ih preporučili!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Duda varalica Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Duda varalica Classic
Siyanchety
15/06/2020
България
Удобни и качествени
От раждането на детето ми избрах да използвам продуктите на Philips avent. Вече смених залъгалки те 0-6 месеца с тези. Визията ми харесва. Удобни са. Качествени са. Не се деформира или оцветяват с времето.
Prednosti
Качеството на avent
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Залъгалка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF169/38 Залъгалка Classic
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Proizvođač godine 2014.