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2 godine garancije

  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
  • Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju

Obustavljeno

Philips AventNapredne ortodontske cucle

SCF184/14

Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju
Philips Avent napredna ortodontska cucla SCF184/14 napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju. Sve naše cucle napravljene su od silikona i nemaju ukus i miris. Boje mogu da se promene.
Pogledajte sve prednosti

Razvijena je u saradnji sa vodećim ortodontom dr. Hagemanom

Napravljena je tako da doprinosi zdravom oralnom razvoju

  • 6–18 meseci

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Nemojte da vezujete cuclu oko detetovog vrata, zato što postoji opasnost od davljenja.