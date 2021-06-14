2 godine garancije
Obustavljeno
Za osnovnu udobnost
6–18 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.
Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Duda varalica Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Duda varalica Classic
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Globalni br. 1 brend cucli
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
Proizvođač godine 2014.