ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

Obustavljeno

Philips AventClassic cucla

SCF197/22

4.8
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
Pomozite svom mališanu da ispuni osnovne potrebe za umirivanjem tokom celog dana uz Philips Avent Classic cuclu. Naša ortodontska, skupljajuća cucla dostupna je u raznim bojama i prati bebin prirodni oralni razvoj.
Pogledajte sve prednosti

Cucla veselog i raznobojnog dizajna

Dizajnirana je za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

  • Za osnovnu udobnost

  • 6–18 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana je za prirodni oralni razvoj

Naša skupljajuća silikonska cucla ima simetričan oblik koji neguje bebino nepce, zube i desni dok raste.

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Proizvodi se u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete da budete sigurni da je udobnost vašeg mališana u dobrim rukama. Ova cucla se proizvodi u našem nagrađivanom postrojenju u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Bezbednosna drška za lako uklanjanje

Naša bezbednosna drška omogućava vam da lako uklonite cuclu u svakom trenutku. Čak i male ruke mogu da je uhvate.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Duda varalica Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Duda varalica Classic

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.

Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Globalni br. 1 brend cucli

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  3. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  4. Proizvođač godine 2014.