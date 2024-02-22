2 godine garancije
Obustavljeno
Izuzetno mekana i fleksibilna
0–6 meseci
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2
Osetljivoj koži je potrebna dodatna nega. Naša tehnologija omotača omogućava ovoj cucli da prati prirodne obline bebinog lica, za udobno korišćenje. Mališan će imati manje tragova na koži i manje iritacije.
Naš zaobljeni omotač maksimalno umanjuje pritisak, za prijatno umirivanje koje je nežno za obraze mališana.
Kada smo pitali mame kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air cucle.
4.9
od 5
345
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Vanjica
22/02/2024
Srbija
Deo promocije
Odlicna cuca, a i svi proizvodi
Da beba bude zadovoljna i srecna... Kad je beba srecna i mama je..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Taša99
20/02/2024
Srbija
Deo promocije
Proizvod je kvalitetan i pogodan za bebu.
Zato sto se mojoj bebi sviđa, i preporučila bih svim roditeljima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Draga Dunja
20/02/2024
Srbija
Deo promocije
Duda
preporuke za Avent dudu,zato što je odlična za naše mališane
Prednosti
preporučujem bebama dudu avent
Mane
nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Razvijeno u saradnji sa zdravstvenim profesionalcima i mamama
Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent teksturne cucle koja se koristi za naše ultra vazdušaste i ultra mekane cucle
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe
Globalni br. 1 brend cucli
Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja
85% ispitanih mama smatra da je ova cucla mekša u odnosu na osam sličnih modela vodećih brendova, nezavisno istraživanje, SAD, februar 2017.