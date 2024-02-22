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Sve serije

  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe

Obustavljeno

Philips AventIzuzetno mekana cucla

SCF212/20

4.9
| (345) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe
Brinite o osetljivoj koži uz Philips Avent izuzetno mekanu cuclu. Naš veoma mekani, fleksibilni omotač prilagođava se oblinama bebinih obraza, pa ostavlja manje tragova i izaziva manju iritaciju, za udobnije umirivanje.
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Fleksibilni omotač, za udobno korišćenje

Najmekša cucla za osetljivu kožu vaše bebe

  • Izuzetno mekana i fleksibilna

  • 0–6 meseci

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2

Mekani, fleksibilni omotač, za manje tragova i manju iritaciju

Mekani, fleksibilni omotač, za manje tragova i manju iritaciju

Osetljivoj koži je potrebna dodatna nega. Naša tehnologija omotača omogućava ovoj cucli da prati prirodne obline bebinog lica, za udobno korišćenje. Mališan će imati manje tragova na koži i manje iritacije.

Zaobljeni omotač za veću svakodnevnu udobnost

Zaobljeni omotač za veću svakodnevnu udobnost

Naš zaobljeni omotač maksimalno umanjuje pritisak, za prijatno umirivanje koje je nežno za obraze mališana.

Obožavaju je bebe širom sveta*

Obožavaju je bebe širom sveta*

Kada smo pitali mame kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air cucle.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

345

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

22/02/2024

Srbija

Srbija

Odlicna cuca, a i svi proizvodi

Da beba bude zadovoljna i srecna... Kad je beba srecna i mama je..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

20/02/2024

Srbija

Srbija

Proizvod je kvalitetan i pogodan za bebu.

Zato sto se mojoj bebi sviđa, i preporučila bih svim roditeljima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

20/02/2024

Srbija

Srbija

Duda

preporuke za Avent dudu,zato što je odlična za naše mališane

Prednosti

preporučujem bebama dudu avent

Mane

nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra soft SCF091/07 Cucla

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Razvijeno u saradnji sa zdravstvenim profesionalcima i mamama

  2. Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent teksturne cucle koja se koristi za naše ultra vazdušaste i ultra mekane cucle

  3. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe

  4. Globalni br. 1 brend cucli

  5. Naš asortiman pruža podršku mamama i bebama u svim fazama razvoja

  6. 85% ispitanih mama smatra da je ova cucla mekša u odnosu na osam sličnih modela vodećih brendova, nezavisno istraživanje, SAD, februar 2017.