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        Obustavljeno

        Philips AventMekani grlići

        SCF246/00

        4.7
        | (10) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
        Mekani grlići
        Philips Avent mekani grlići SCF246/11 napravljeni su za nežne desni i predstavljaju idealan prvi korak od dojenja ili flašice za hranjenje ka standardnoj čaši. Imaju ventil protiv prosipanja koji omogućava lako pijenje i čišćenje.
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        Grlić za lak prelazak sa flašice na čašu

        Mekani grlići

        • 6+ meseci

        Tehničke specifikacije

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        Komentari

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        4.7

        od 5

        10

        Komentari

        90%

        preporučuje ovaj proizvod

        4
        3
        1

        17/11/2023

        Slovensko

        Slovensko

        Nevyhoda nemaju nahradne naustky

        Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

        Mane

        Nahrada naustku

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Mäkké náustky

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Mäkké náustky

        30/12/2020

        Česká republika

        Česká republika

        Verifikovani kupac

        super savičky

        Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.

        Prednosti

        funkčnost, odolnost, pružnost

        Mane

        -

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Měkké hubičky

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Měkké hubičky

        29/10/2020

        Україна

        Україна

        Супер продукт

        Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається

        Prednosti

        Все ща

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF246/00 М’які носики

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za SCF246/00 М’які носики

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