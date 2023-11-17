2 godine garancije
Obustavljeno
6+ meseci
4.7
od 5
10
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Mane
Nahrada naustku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Mäkké náustky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Mäkké náustky
Mamka32
30/12/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
super savičky
Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.
Prednosti
funkčnost, odolnost, pružnost
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Měkké hubičky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF246/00 Měkké hubičky
Ju_she
29/10/2020
Україна
Супер продукт
Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається
Prednosti
Все ща
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF246/00 М’які носики
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF246/00 М’які носики