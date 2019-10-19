Obustavljeno
Udobno i diskretno
Jedinstveni Philips Avent jastučići za dojke SCF254/30 specijalno su napravljeni tako da ostanete suvi i da vam bude udobno tokom dana.
SCF430/16
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/10
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
Jastučići za 30 dana
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4.9
od 5
18
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Kiváló minőségű melltartóbetét
Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
norbibi
23/01/2019
Magyarország
kismamák nagy sgítsége
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Jól tapad, nagy nedvszívó képességű, puha felületű.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Megbízható
Feleségem a gyermekünk születése óta már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem indul el otthonról. Azt mondja, jobb mint a korábban általa használt, mert erősebb a hátoldali ragasztója, puhább a felülete és több nedvességet bír.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/30 Eldobható melltartóbetét
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF254/30 Eldobható melltartóbetét