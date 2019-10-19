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Obustavljeno

Philips AventJednokratni jastučići za dojke

SCF254/30

4.9

| (18) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Udobno i diskretno

Jedinstveni Philips Avent jastučići za dojke SCF254/30 specijalno su napravljeni tako da ostanete suvi i da vam bude udobno tokom dana.

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Kompatibilni proizvodi

Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/16

Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF395/31

Jednostruka, električna, dopunjiva

Jednostruka, električna, dopunjiva

SCF396/31

Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

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Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/10

Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/13

Ručna pumpica za grudi

Ručna pumpica za grudi

SCF300/12

Komplet ručne pumpice za grudi

Komplet ručne pumpice za grudi

SCF300/13

Ručna pumpica za grudi

Ručna pumpica za grudi

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Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/01

Avent jastučići za dojke

Udobno i diskretno

  • Jastučići za 30 dana

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

18

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű melltartóbetét

Nagyon puha és bőrbarát termék. Nem mozdul el és kényelmes

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

kismamák nagy sgítsége

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Jól tapad, nagy nedvszívó képességű, puha felületű.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/60 Eldobható melltartóbetét

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható

Feleségem a gyermekünk születése óta már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem indul el otthonról. Azt mondja, jobb mint a korábban általa használt, mert erősebb a hátoldali ragasztója, puhább a felülete és több nedvességet bír.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/30 Eldobható melltartóbetét

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF254/30 Eldobható melltartóbetét

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