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Obustavljeno

Philips AventSCF344/20 ultra air pacifier

SCF344/20

4.9
| (651) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
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4.9

od 5

651

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

07/07/2024

Srbija

Srbija

Sjajne su

Meni kao mami se sviđa što su iste sa obe strane a takođe ih i bebe obožavaju

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla

07/07/2024

Srbija

Srbija

Odlične su prva beba ih je prihvatila od početka

Da su najbolje malo je reći moji sin prvo nije prihvatio varalice,sve dok nismo uzeli Avent i oduševljenje samo na prvi pogled bilo je neopisivo, prihvatio je bez problema kao i naša druga beba od 4 meseci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

06/07/2024

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Koristili smo i sa prvim detetom a koristimo i sad sa drugim, sve pohvale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla

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