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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše

Philips Avent ultra airCucla

SCF349/22

4.9
| (144) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Omogućava koži vašeg mališana da diše
Prijatno umirivanje vazduhom. Cucla Philips Avent Ultra Air ima izuzetno velike otvore koji kožu održavaju suvom. Napravljena od veoma čvrstog i izdržljivog materijala koji podržava rast zuba i desni. Dostupna je u raznim bojama i dezenima.
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Napravljena da umiri bebe u periodu rasta zuba

Omogućava koži vašeg mališana da diše

  • Izuzetno čvrsta cucla

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2 komada

  • 18+ meseci

Omogućava bebinoj koži da diše

Omogućava bebinoj koži da diše

Izuzetno veliki otvori ventiliraju bebinu kožu, održavajući je suvom dok se beba umiruje.

Izuzetno čvrsta cucla

Izuzetno čvrsta cucla

Izuzetno čvrsta cucla prilagođava se prirodnom obliku nepca, zuba i desni.

Cucla od 100% bezbednog silikona

Cucla od 100% bezbednog silikona

Svesno biramo silikonski materijal za naše Ultra Soft i Ultra Air cucle, jer je bezbedan i inertan materijal koji ima široku primenu u medicini, bez opasnih hemikalija, endokrinih aktivnih supstanci (npr. bisfenol A) i alergena.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

144

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ekstra dude

Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine

Prednosti

Sve

Mane

Cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Duda za manjeg a i za starijeg

Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

09/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje dude

Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe.