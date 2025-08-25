Kompatibilan sa većinom flašica za bebe i teglica za hranu

Kako vaš mališan raste, znajte da naš grejač radi sa svim vrstama brendova flašica za bebe, kao i sa različitim materijalima i veličinama flašica. A kada budu spremni da pređu na sledeći nivo, naš grejač radi i sa teglicama za hranu.