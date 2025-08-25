Pojmovi za pretragu

Grejači i sterilizatori za flašice
    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    Jedna jednostavna rutina, od jednog do drugog hranjenja

    Najpouzdaniji način za zagrevanje i sterilizaciju drži vas korak ispred. Naše zagrevanje u vodenoj kupki po bolničkom standardu bolje čuva proteine iz mleka, dok pametni senzor sprečava pregrevanje. Vreme je za čišćenje? Prirodna para uklanja 99,9% mikroba.

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    Jedna jednostavna rutina, od jednog do drugog hranjenja

    Brzo, bezbedno zagrevanje i sterilizacija. Svaki put.

    • Nežno zagrevanje, bez vrućih tačaka
    • Sterilizacija bez hemikalija
    • Brzo i jednostavno podešavanje
    • Kompatibilan je sa većinom osnovnih potrepština
    Zagreva flašice za 3 minuta jednim dugmetom*

    Vreme je za hranjenje? Zagrevanje u vodenom kupatilu po bolničkom standardu bolje čuva hranljive sastojke iz mleka bez ugrožavanja efikasnosti. Bilo da vi ili neko drugi hrani bebu, najbolja tehnologija zagrevanja osigurava da je sve spremno za 3 minuta.*

    Bezbedno uništite 99,9% bakterija pomoću prirodne pare

    Kada je vreme za čišćenje, iskoristite snagu prirodne pare da uništite 99,9% bakterija. Poznato je da para dopire do svih udubljenja i pukotina, te je savršena za sterilizaciju svakog ugla bebine flašice, cucle i malih igračaka. I sve to bez hemikalija.

    Koristi zagrevanje u vodenom kupatilu po bolničkom standardu

    Zagrejte mleko onako kako to rade medicinske sestre u bolnicama koristeći vodeno kupatilo. U poređenju sa drugim metodama, ono bolje čuva proteine iz mleka neophodne za izgradnju bebinog imunog sistema.

    Stalna cirkulacija mleka sprečava stvaranje vrućih tačaka

    Naša tehnologija zagrevanja štiti proteine koji podstiču zdrav razvoj bebe ravnomernom i stalnom cirkulacijom toplote. Zahvaljujući zagrevanju u vodenom kupatilu, nema potrebe da brinete o vrućim tačkama koje mogu pokvariti mleko. Umesto toga, vaša beba može svaki put da uživa u ravnomerno zagrejanim, obrocima bogatim hranljivim sastojcima.

    Pametni senzor sprečava pregrevanje

    Bez obzira na početnu temperaturu mleka, naš pametni senzor se brine o detaljima umesto vas. On automatski prilagođava vreme zagrevanja detektujući početnu temperaturu mleka. Bez nagađanja. I bez rizika od pregrevanja.

    Automatski se isključuje i održava toplotu

    Nema potrebe da se preispitujete. Olakšajte i učinite bezbednijim dnevna i noćna hranjenja znajući da se uređaj automatski isključuje kada završi i održava flašicu na temperaturi za hranjenje do 60 minuta.

    Zagrejte i sterilišite jednim intuitivnim dugmetom

    Bilo da vam je prvi put da zagrevate ili ste stručnjak za pripremu obroka, naš interfejs sa jednim dugmetom olakšava svakom negovatelju da zagreje i steriliše. Dobićete vizuelna i zvučna obaveštenja tokom svakog procesa pre nego što se automatski isključi.

    Proverite nivo vode kroz prozorčić

    Naš novi providni prozorčić čini pripremu obroka intuitivnom za sve. Koristite ga da brzo proverite nivo vode pre ciklusa zagrevanja i da svaki put uradite kako treba. Bez nagađanja. Sve što treba da znate je tu ispred vas.

    Smanjuje nered zahvaljujući dizajnu koji štedi prostor

    Održavajte dom urednim uz jedan višenamenski alat koji zauzima minimalno prostora na radnoj površini. Mali, ali moćan dizajn omogućava vam da sterilišete flašicu, kao i male igračke i cucle, odjednom.

    Dizajniran za brzo i lako čišćenje

    Naš prelepo jednostavan dizajn čini čišćenje podjednako lakim kao i zagrevanje i sterilizaciju. Obrišite grejač i sterilizator krpom, koristeći posudu sa širokim grlom za lak pristup. Nastavak za sterilizaciju se takođe može staviti u mašinu za pranje sudova ako je potrebno.

    Kompatibilan sa većinom flašica za bebe i teglica za hranu

    Kako vaš mališan raste, znajte da naš grejač radi sa svim vrstama brendova flašica za bebe, kao i sa različitim materijalima i veličinama flašica. A kada budu spremni da pređu na sledeći nivo, naš grejač radi i sa teglicama za hranu.

    Iskoristite maksimum od svakodnevnih potrepština vaše bebe

    Naša tehnologija sterilizacije parom je najbezbedniji način za dezinfekciju bebinih stvari. Efikasna je protiv mikroba, a istovremeno čuva sve vrste materijala, što produžava vek trajanja predmeta. Korišćenjem nastavka za sterilizaciju za male predmete, lako je sterilisati flašice, cucle, rezervne delove i male igračke, sve odjednom.

    Tehničke specifikacije

    • Materijal proizvoda

      Materijal proizvoda
      Plastika (PP i ABS)

    • Tehničke specifikacije

      Potrošnja energije
      400  W
      Napon (S_0000156)
      • 220–240 V ~ 50–60 Hz
      • 120–127 V ~ 50–60 Hz (SAD, Kanada, Meksiko)

    • Težina i dimenzije

      Težina
      1000  g
      Dimenzije proizvoda (ŠxVxD)
      260,4 x 150 x 210,5  mm

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u:
      Kina

    • Šta je uključeno

      Grejač i sterilizator 2-u-1
      1 kom.

    • 150 ml / 5 oz mleka sobne temperature u Avent Natural flašici od 9 oz.
