SCF359/00
Jedna jednostavna rutina, od jednog do drugog hranjenja
Najpouzdaniji način za zagrevanje i sterilizaciju drži vas korak ispred. Naše zagrevanje u vodenoj kupki po bolničkom standardu bolje čuva proteine iz mleka, dok pametni senzor sprečava pregrevanje. Vreme je za čišćenje? Prirodna para uklanja 99,9% mikroba.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod.
Vreme je za hranjenje? Zagrevanje u vodenom kupatilu po bolničkom standardu bolje čuva hranljive sastojke iz mleka bez ugrožavanja efikasnosti. Bilo da vi ili neko drugi hrani bebu, najbolja tehnologija zagrevanja osigurava da je sve spremno za 3 minuta.*
Kada je vreme za čišćenje, iskoristite snagu prirodne pare da uništite 99,9% bakterija. Poznato je da para dopire do svih udubljenja i pukotina, te je savršena za sterilizaciju svakog ugla bebine flašice, cucle i malih igračaka. I sve to bez hemikalija.
Zagrejte mleko onako kako to rade medicinske sestre u bolnicama koristeći vodeno kupatilo. U poređenju sa drugim metodama, ono bolje čuva proteine iz mleka neophodne za izgradnju bebinog imunog sistema.
Naša tehnologija zagrevanja štiti proteine koji podstiču zdrav razvoj bebe ravnomernom i stalnom cirkulacijom toplote. Zahvaljujući zagrevanju u vodenom kupatilu, nema potrebe da brinete o vrućim tačkama koje mogu pokvariti mleko. Umesto toga, vaša beba može svaki put da uživa u ravnomerno zagrejanim, obrocima bogatim hranljivim sastojcima.
Bez obzira na početnu temperaturu mleka, naš pametni senzor se brine o detaljima umesto vas. On automatski prilagođava vreme zagrevanja detektujući početnu temperaturu mleka. Bez nagađanja. I bez rizika od pregrevanja.
Nema potrebe da se preispitujete. Olakšajte i učinite bezbednijim dnevna i noćna hranjenja znajući da se uređaj automatski isključuje kada završi i održava flašicu na temperaturi za hranjenje do 60 minuta.
Bilo da vam je prvi put da zagrevate ili ste stručnjak za pripremu obroka, naš interfejs sa jednim dugmetom olakšava svakom negovatelju da zagreje i steriliše. Dobićete vizuelna i zvučna obaveštenja tokom svakog procesa pre nego što se automatski isključi.
Naš novi providni prozorčić čini pripremu obroka intuitivnom za sve. Koristite ga da brzo proverite nivo vode pre ciklusa zagrevanja i da svaki put uradite kako treba. Bez nagađanja. Sve što treba da znate je tu ispred vas.
Održavajte dom urednim uz jedan višenamenski alat koji zauzima minimalno prostora na radnoj površini. Mali, ali moćan dizajn omogućava vam da sterilišete flašicu, kao i male igračke i cucle, odjednom.
Naš prelepo jednostavan dizajn čini čišćenje podjednako lakim kao i zagrevanje i sterilizaciju. Obrišite grejač i sterilizator krpom, koristeći posudu sa širokim grlom za lak pristup. Nastavak za sterilizaciju se takođe može staviti u mašinu za pranje sudova ako je potrebno.
Kako vaš mališan raste, znajte da naš grejač radi sa svim vrstama brendova flašica za bebe, kao i sa različitim materijalima i veličinama flašica. A kada budu spremni da pređu na sledeći nivo, naš grejač radi i sa teglicama za hranu.
Naša tehnologija sterilizacije parom je najbezbedniji način za dezinfekciju bebinih stvari. Efikasna je protiv mikroba, a istovremeno čuva sve vrste materijala, što produžava vek trajanja predmeta. Korišćenjem nastavka za sterilizaciju za male predmete, lako je sterilisati flašice, cucle, rezervne delove i male igračke, sve odjednom.
