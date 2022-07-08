2 godine garancije
Obustavljeno
4.6
od 5
185
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Sara321
08/07/2022
Slovenija
Odlična flaška
Naš fant je bil poleti star 5m.. ker je bilo zelo vroče mi je bilo prav, da mu k mleku ponudim tudi vodo. Flaška mu je bila zelo zanimiva pri 5m jo drži sam in popije veliko tekočine. Ko flaško obrneš tekočina ne teče sama od sebe kljub temu pa ima velik pretok da se ne trudi preveč. Super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF551/05 Lonček z ustnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF551/05 Lonček z ustnikom
BūtMammai_AG
27/06/2025
Latvija
Pudelīte ļoti ērta lietošanai. Tilpums nav liels un 6mēnešus jaunais mazulis, brīvi to pats var noturēt rociņās un patstāvīgi mēģināt padzerties. Ļoti skaists krāsu salikums meitenēm.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Krūzīte ar snīpi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Krūzīte ar snīpi
Mama444
29/05/2025
Lietuva
Deo promocije
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.
Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Prednosti
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Mane
Trūkumų neturi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Puodelis su snapeliu