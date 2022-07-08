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Obustavljeno

Philips AventSCF551/03 Spout Cup

SCF551/03

4.6
| (185) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
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4.6

od 5

185

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična flaška

Naš fant je bil poleti star 5m.. ker je bilo zelo vroče mi je bilo prav, da mu k mleku ponudim tudi vodo. Flaška mu je bila zelo zanimiva pri 5m jo drži sam in popije veliko tekočine. Ko flaško obrneš tekočina ne teče sama od sebe kljub temu pa ima velik pretok da se ne trudi preveč. Super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF551/05 Lonček z ustnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF551/05 Lonček z ustnikom

27/06/2025

Latvija

Latvija

Pudelīte ļoti ērta lietošanai. Tilpums nav liels un 6mēnešus jaunais mazulis, brīvi to pats var noturēt rociņās un patstāvīgi mēģināt padzerties. Ļoti skaists krāsu salikums meitenēm.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Krūzīte ar snīpi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Krūzīte ar snīpi

29/05/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.

Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Prednosti

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Mane

Trūkumų neturi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF551/03 Puodelis su snapeliu

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