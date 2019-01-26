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Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje
Philips Avent sistem za odlaganje je svestrani sistem koji štedi prostor napravljen tako da raste sa vašom bebom. Koristite istu čašu za odlaganje majčinog mleka i hrane za bebu. Odgovara svim Philips Avent pumpicama za grudi i cuclama.
SCF297/05
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
SCF304/60
SCF660/17
SCF663/17
SCF292/01
Majčino mleko
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5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer