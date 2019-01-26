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Obustavljeno

Philips Avent VIAAvent sistem za hranjenje

SCF610/05

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje

Philips Avent sistem za odlaganje je svestrani sistem koji štedi prostor napravljen tako da raste sa vašom bebom. Koristite istu čašu za odlaganje majčinog mleka i hrane za bebu. Odgovara svim Philips Avent pumpicama za grudi i cuclama.

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Kompatibilni proizvodi

Kese za sterilizaciju u mikrotalasnoj rerni

Kese za sterilizaciju u mikrotalasnoj rerni

SCF297/05

Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/13

Ručna pumpica za grudi

Ručna pumpica za grudi

SCF300/12

Komplet ručne pumpice za grudi

Komplet ručne pumpice za grudi

SCF300/13

Ručna pumpica za grudi

Ručna pumpica za grudi

SCF300/20

Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/01

Dvostruka električna pumpica za grudi

Dvostruka električna pumpica za grudi

SCF304/60

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF292/01

Čaša za odlaganje mleka

Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje

  • Majčino mleko

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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