2 godine garancije
Obustavljeno
SCF297/05
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
SCF304/60
SCF660/17
SCF663/17
SCF292/01
Memorija
5.0
od 5
17
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
zsobogyo
24/01/2019
Magyarország
Nagyon praktikus termék
Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Zoe41
29/12/2015
Polska
Verifikovani kupac
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm