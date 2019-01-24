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  • Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje
  • Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje
  • Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje
  • Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje

Obustavljeno

Philips Avent VIAAvent posude za majčino mleko

SCF612/10

5
| (17) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Philips Avent sistem za odlaganje omogućava lako odlaganje
Philips Avent sistem za odlaganje je svestrani sistem koji štedi prostor napravljen tako da raste sa vašom bebom. Koristite istu čašu za odlaganje majčinog mleka i hrane za bebu. Odgovara svim Philips Avent pumpicama za grudi i cuclama.
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  • Memorija

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

17

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus termék

Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

29/12/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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