2 godine garancije
Obustavljeno
2 kom.
Cucla za novorođenčad
0+ meseci
4.3
od 5
24
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Miriam K.
01/11/2022
Česká republika
Dudlík
Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji
Prednosti
Nemá škytavku, přisaje se hned
Mane
Nedá se dát na jinou lahvičku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Saam3
17/10/2022
Česká republika
Opravdu kvělý produkt
Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.
Prednosti
Tvar
Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
iwanka1M1
12/10/2022
Česká republika
Super
Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.
Prednosti
Vše
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011