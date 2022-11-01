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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventCucla za sprečavanje grčeva

SCF631/27

4.3
| (24) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naša cucla protiv grčeva je dizajnirana za hranjenje bez prekida. Vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka. Rebrasta tekstura sprečava slepljivanje cucle i smanjuje prekide i nelagodnosti tokom hranjenja.
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Kompatibilni proizvodi
Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 kom.

  • Cucla za novorođenčad

  • 0+ meseci

Tehničke specifikacije

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4.3

od 5

24

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

1

01/11/2022

Česká republika

Česká republika

Dudlík

Syn jsi jednoduše chytl jako prso.. velká výhoda, u jiných lahviček má problém. Po pití nemá konečně škytavku. Doporučuji

Prednosti

Nemá škytavku, přisaje se hned

Mane

Nedá se dát na jinou lahvičku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu kvělý produkt

Tento produkt antikolikový dudlík mě opravdu mile překvapil. Krmení nebylo vůbec nijak přerušované a naopak velmi hezky plynulé. Dudlík hezky držel tvar a nikde se neohýbal. Myslím si, že naše děťátko díky tomuto dudlíku lépe v noci spinká. Všem velmi doporučuji.

Prednosti

Tvar

Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

12/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Klidně můžu antikolikový dudlík doporučit i ostatním vyzkoušet. Při pití s ním syna nebolelo tak bříško, dokázal spát i celou noc vkusu. Vyhovoval mu jeho tvar. Antikolikový cumlík si oblíbil můj syn i já. Líbí se mi, že si umíme zvolit i různé průtoky podle jeho potřeby.

Prednosti

Vše

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF631/27 Antikolikový dudlík

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.

  4. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011