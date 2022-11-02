2 godine garancije
Obustavljeno
2 kom.
Cucla sa sporom brzinom protoka
1+ mesec
4.6
od 5
30
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
to-ma-nka12
02/11/2022
Česká republika
Super pomocník při bolení bříšek
Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!
Prednosti
Tvar, velikost průtoku, funguje!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
CeRe13
31/10/2022
Česká republika
Malý zázrak
Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.
Prednosti
Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Maljana
31/10/2022
Česká republika
Super dudliky
S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011