ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventCucla za sprečavanje grčeva

SCF632/27

4.6
| (30) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naša cucla protiv grčeva je dizajnirana za hranjenje bez prekida. Vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka. Rebrasta tekstura sprečava slepljivanje cucle i smanjuje prekide i nelagodnosti tokom hranjenja.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 kom.

  • Cucla sa sporom brzinom protoka

  • 1+ mesec

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

30

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník při bolení bříšek

Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!

Prednosti

Tvar, velikost průtoku, funguje!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Malý zázrak

Dudlík má skvělý tvar a naše malá ho dobře přijala. Má dobře udělaný průtok, takže nic nikde neteče a dítě pije menší množství tekutin a plynule, takže pak nemá problémy s bříškem. Hned jak jsme ho vyměnili, tak přestalo bolet bříško, takže pro nás je to takový malý zázrak. Pokud má vaše dítko problémy s bříškem, tak tento dudlík určitě doporučuji vyzkoušet.

Prednosti

Matreiál, Ideální tvar do pusinky, 2 ks v balení, Průtok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

31/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudliky

S avent antikolikovymi dudliky jsem velmi spokojena, opravdu funguji. Miminku se nedostava tolik vzduchu do briska, jako z ostatnich lahvicek.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF632/27 Antikolikový dudlík

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.

  4. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011