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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventCucla za sprečavanje grčeva

SCF633/27

4.9
| (31) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naša cucla protiv grčeva je dizajnirana za hranjenje bez prekida. Vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka. Rebrasta tekstura sprečava slepljivanje cucle i smanjuje prekide i nelagodnosti tokom hranjenja.
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Kompatibilni proizvodi
Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 kom.

  • Cucla sa srednjim protokom

  • 3+ meseca

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

31

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

26/04/2022

Polska

Polska

Dobrze akceptowany przez dziecko

Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.

Prednosti

Dobra jakość, akceptowany przez dziecko

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy

07/04/2022

Polska

Polska

Polecam

Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .

Prednosti

Trwały materiał, wygodny smoczek

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy

03/04/2022

Polska

Polska

Rewelacja

Polecam z czystym sumieniem smoczki ani razu córka nie miała kolki dzięki nim więc system antykolkowy działa! Polecam

Prednosti

Jakość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.

  4. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011