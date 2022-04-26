2 godine garancije
Obustavljeno
2 kom.
Cucla sa srednjim protokom
3+ meseca
4.9
od 5
31
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Prednosti
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Prednosti
Trwały materiał, wygodny smoczek
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy
wrytmieserca
03/04/2022
Polska
Rewelacja
Polecam z czystym sumieniem smoczki ani razu córka nie miała kolki dzięki nim więc system antykolkowy działa! Polecam
Prednosti
Jakość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011